Saiz rechaza cambios en la ley de extranjería para priorizar a los migrantes cualificados

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha descartado cambios de calado en la ley migratoria tras la regularización extraordinaria que permitirá a unas 800.000 personas obtener permiso de trabajo y residencia en España. La portavoz del Gobierno ha asistido este jueves a la sede del Cercle d’Economia para debatir la última propuesta de esta entidad, que le reclamaba restringir la llegada de extranjeros y priorizar a aquellos más cualificados. Saiz ha desechado introducir cambios a dicho respecto y ha enmarcado el debate en una cuestión de “derechos humanos”.

La ministra se ha personado en el Cercle para hacer una defensa sin fisuras del actual sistema de gestión migratoria. Ha manifestado que los actuales cauces ya permiten incorporar al mercado laboral español a los profesionales que precisan las empresas y ha rechazado, tal como le pide el Cercle y como ahora defiende el PP, promover una migración a la carta, priorizando especialmente a aquellas personas con una alta cualificación.

La ministra ha defendido que actualmente ya existen visados que facilitan en mayor medida la captación de determinados perfiles y que 100.000 mujeres, sobre tres millones de extranjeros cotizantes a la Seguridad Social, operan con este tipo de permisos especiales de trabajo. "La migración también es talento", ha insistido.

Regularización extraordinaria

La regularización extraordinaria sigue su curso y el proceso comenzará a "principios de abril", si bien Saiz ha rechazado concretar el día exacto, Su departamento abrirá el canal para que miles de personas que ya viven aquí puedan obtener un permiso de trabajo y aflorar parte de la economía sumergida.

Han sido varias las administraciones que cada ciertos años han ido aplicando un mecanismo de este tipo para regularizar aquellas bolsas de migrantes que se van acumulando y que pasan años hasta poder obtener sus papeles y la representante del Gobierno ha rechazado que ello sea sinónimo de que los actuales mecanismos de regularización ordinaria no estén funcionando.

“¿Descarta que de aquí a 10 años vuelva a haber otra regularización?”, le ha preguntado la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, a la ministra, que ha esquivado responder. Desde el Gobierno se reafirman en la actual normativa, a la que durante los últimos años han ido aplicando retoques para facilitar las fórmulas de arraigo. "El problema sería perpetuar la irregularidad. El arraigo no es algo automático, llega después de un proceso. El reglamento es el día a día del Ministerio", ha defendido Saiz.

Motor de crecimiento

La incorporación intensiva de migrantes durante los últimos cinco años ha sido uno de los motores del crecimiento económico de España. Hasta el punto de que Funcas, por ejemplo, estima que la incorporación de la fuerza laboral extranjera explica casi la mitad del crecimiento del PIB desde 2022 en España.

No obstante, desde determinados foros advierten de que esa aportación gana en cantidad, no en calidad y que no contribuye a mejorar la productividad de la economía. Según datos de Idescat, el PIB por habitante ha crecido entre 2019 y 2024 (últimos datos disponibles) un 19,1% en Catalunya, un 22,6% en España y un 25,4% en la Unión Europea. Es decir, se está creando riqueza, en Catalunya especialmente, pero se está repartiendo entre más gente por esa intensa llegada de personas del extranjero.

Y muchos de esos extranjeros van a reforzar actividades como la hostelería o la construcción, de baja productividad. “La cuestión no es si necesitamos migración, sino con que intensidad y composición”, le ha apostillado la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, a la ministra .

Noticias relacionadas

"Atribuir directamente esa desaceleración a la migración puede contribuir a confundir correlación con causalidad", ha replicado la portavoz del Gobierno. "La migración tiene efectos positivos para las empresas y economías receptoras, mantiene actividad, contribuye a la especialización de tareas y mejora organización de trabajo. También compensa la escasez de mano de obra, favorece innovación y la adopción de nuevas tecnologías", ha añadido.