Una habitación por 200.000 euros: el hotel de Madrid con cientos de propietarios abre en Valdebebas

El barrio madrileño de Valdebebas, acostumbrado a las grúas en el horizonte y en pleno bullicio por la construcción del circuito Madring para la Fórmula 1, comienza a ver completados algunos proyectos destinados a definir el futuro de la zona. El Hotel 101 Madrid, con 680 habitaciones, palidece entre operaciones como la ampliación de la Línea 11 de Metro, la futura Ciudad de la Justicia o el campus tecnológico del Real Madrid, pero supone la llegada a España de un modelo poco habitual en el sector turístico. Muchas de sus habitaciones ya estaban vendidas antes de construir el edificio, pero quienes las compraron no van a alojarse en ellas.

La cadena de origen filipino Hotel 101, cotizada en la bolsa de Nueva York y propiedad del grupo DoubleDragon, ha elegido Madrid para desembarcar con ese modelo en Europa. Vende las habitaciones a inversores como unidades individuales y, una vez abre el hotel, las incorpora todas a su gestión y explotación. El comprador es el propietario, pero no puede acceder a ella libremente, comercializarla ni gestionarla por su cuenta.

La propia compañía define este sistema como 'condotel', "un condominio que funciona como hotel". De cara al cliente funciona como cualquier otro, pero para la compañía combina dos fuentes de ganancias: la venta anticipada de habitaciones y las derivadas de la actividad hotelera. Los dueños de las estancias, por su parte, reciben un 30% de los ingresos, dividido entre todos independientemente de si se usó la suya en específico. También pueden pasar cinco noches al año en el hotel en el que han invertido, y otras cinco en cualquier otro de la cadena.

Varios inversores obtuvieron la 'golden visa'

En el caso del alojamiento de Valdebebas, su venta comenzó centrándose en los interesados en conseguir una 'golden visa' para residir en España. "Sol, siestas, tapas y sangría: ¡Únete a la fiesta todos los días en Madrid, España!", se anuncia a día de hoy en su web para inversores. La idea era que comprando varios 'Happy Room', que la propia compañía traduce como 'Habitación Feliz', se superaría el medio millón de euros necesario para obtenerla.

Al menos tres tandas de compradores consiguieron de esta manera sus 'golden visa', según anunció el dueño de Hotel 101. La empresa, en noviembre de 2024, esperaba que estas concesiones siguieran "produciéndose de forma constante, con nuevas tandas de autorizaciones previstas cada pocas semanas y a un ritmo incluso más rápido". Varios meses después, en abril de 2025, el Gobierno derogó "por completo" los visados de residencia para inversores extranjeros.

Las 680 habitaciones del Hotel 101 Madrid se comercializaron en el entorno de los 200.000 euros y pocos meses antes de la apertura el 95% estaban vendidas. La empresa asegura que todas son iguales: 21 metros cuadrados, una cama doble y otra individual, baño privado "con ducha de agua caliente", cocina con frigorífico y microondas, caja fuerte, aire acondicionado y calefacción. Una de ellas se encuentra disponible en la web de una inmobiliaria como "oportunidad de inversión" con "rentabilidad asegurada". Se vende por 219.240 euros.

El establecimiento, que por número de habitaciones se cuela en el 'top 5' de los más grandes de Madrid, cuenta también con piscina, gimnasio, centro de negocios y una pequeña tienda. La oferta gastronómica está en manos del grupo La Sucursal, con amplia experiencia en restauración en Valencia. Situado sobre una parcela de más de 6.500 metros cuadrados en la avenida de las Fuerzas Armadas de Valdebebas, su construcción se ha completado en menos de dos años desde el inicio de las obras.

2.000 euros por noche durante la Fórmula 1

Situado junto a la ciudad deportiva del Real Madrid, conectado por Cercanías con Chamartín y el Aeropuerto de Barajas y a menos de cinco minutos en coche de Ifema, la ubicación es una de las claves del proyecto. Especialmente por la llegada del futuro circuito Madring que a partir de este año alojará el Gran Premio de España de Fórmula 1. Según la empresa, el hotel tiene "vistas directas" a 'La Monumental', la gran curva peraltada de más de 500 metros de longitud diseñada para convertirse en uno de los elementos más reconocibles del trazado.

Hotel 101 alcanzó un acuerdo con la empresa Match Hospitality, socio de Ifema para las experiencias VIP del evento, que le designa como uno de los hoteles oficiales de la F1 en Madrid. Quizá por eso el precio de una noche en una de sus habitaciones, según figura en la web de reservas, es de 49 euros durante todo el año, salvo entre el 9 y el 13 de septiembre, cuando asciende a 2.000 euros por noche.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, defendió en la inauguración que este nuevo alojamiento es "un ejemplo de la descentralización del turismo en Madrid" y permite que "Valdebebas se consolide como un espacio para el turismo de negocios y de experiencias de primer nivel". Todo ello en un contexto en el que la capital se consolida como epicentro de la inversión hotelera en España con miles de habitaciones en desarrollo.

Aunque no son tantas como las que pretende conseguir la consejera delegada del grupo Hotel 101, Hannah Yulo-Luccini: "Nuestra visión no conoce fronteras: construir un millón de habitaciones y estar presentes en 100 países". Se trata de una "ambición a largo plazo" de la empresa, que pretende conseguirlo en el año 2050. Ahora cuenta con 2.001 habitaciones operativas en todo el mundo y otras 5.331 en proyectos en desarrollo, según sus propios datos. Quedan más de 990.000 para conseguir el objetivo.