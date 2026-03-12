El Govern anunciará la semana que viene las primeras ayudas a empresas para amortiguar la crisis de Irán

El Govern prepara medidas para paliar el impacto de la guerra en Irán y cree que la semana que viene "con toda seguridad" podrá detallarlas. Así lo ha asegurado el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, después de reunirse con los sectores más afectados, entre estos el químico, el metalúrgico, el cárnico, el cava o el vino. El conseller ha evitado concretar en que trabajan, pero ha dicho que la afectación "más importante" que le han trasladado ha estado sobre el encarecimiento de la energía, y por eso ha planteado que pueda haber ayudas para los sectores electrointensivos. En esta línea, también ha preguntado a las petroleras "no hacer de la guerra una oportunidad" y bajar precios cuando el combustible se abarate.

"Cuando el precio pueda bajar, que baje igual de rápido que ha subido, que esto no suele pasar y es una incongruencia", ha dicho Sàmper. Así, ha pedido que haya una "relación directa" entre el precio del combustible que se compra, y el que después se traslada al consumidor. El conseller también ha restado a la espera de las medidas que la semana que viene anunciará el Gobierno, que tiene más competencias en materia en energética. "Evidentemente, nosotras una vez tengamos claro qué dice el órgano competente, diremos también la nuestra", ha aseverado.

Sàmper ha explicado que trabajan con las medidas que pusieron en marcha durante la guerra de Ucrania y la covid-19 como "punto de partida", pero quieren que no generen "ningún tipo de trato discriminatorio", como ha asegurado que pasó entonces. "Lo que tenemos que hacer es tomar las medidas bien, en el momento correcto, que será muy pronto, pero no precipitarnos porque no estamos en una situación que nos obligue a hacerlo hoy", ha defendido.

En cualquier caso, el titular de Empresa i Treball ha garantizado que habrá ayudas "aunque acabara la guerra mañana". "Aunque se acabe rápido, los efectos ya son negativos y, por lo tanto, la situación en ningún caso es buena", ha dicho. "Si se alarga, evidentemente todavía será peor", ha añadido.

Preguntado por medidas concretas, no ha descartado que se puedan aplicar expedientes de regulación temporal (ERTE) para paliar el impacto. "Son mecanismos previstos legalmente, pero esperamos que no sean necesarios", ha dicho Sàmper. También ha planteado como "posibilidad" que en aquellos trabajos que se pueda hacer teletrabajo, se haga para evitar combustible en los desplazamientos.

Comunicación "constante"

Sàmper ha arreciado que mantienen "canales de comunicación constantes y continuos" con los sectores afectados. Al encuentro de este jueves han asistido representantes del sector del vino, tecnológico, los productos sanitarios, la industria farmacéutica, el transporte y sector agrario. También entidades financieras y representantes de los puertos de Barcelona y Tarragona.

Este viernes el Govern tiene previsto un nuevo encuentro del Consejo del Diálogo Social, donde participan sindicatos y patronales, que ya hizo una primera reunión el pasado sábado para abordar el impacto del conflicto en el Oriente Medio.