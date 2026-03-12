Girbau nombra a Martí Giralt nuevo director general

Girbau, quinto fabricante mundial de maquinaria para lavandería industrial, acelera su apuesta por el crecimiento del negocio. Tras sellar a finales del año pasado una alianza estratégica con la australiana Ecologic, el grupo da ahora un nuevo paso y nombra a Martí Giralt como director general. La presidenta y consejera delegada, Mercè Girbau, subraya que la incorporación de Giralt "aportará una sólida trayectoria en entornos industriales globalizados en un momento de cambio constante y contribuirá a reforzar el desarrollo de la compañía".

Con más de 30 años de experiencia en liderazgo, 17 de ellos en organizaciones industriales, Martí Giralt ha desarrollado buena parte de su carrera en entornos internacionales. Entre 2011 y 2026 ha asumido diversas responsabilidades ejecutivas en Fluidra, donde ha contribuido al proceso de expansión y consolidación internacional de la compañía. Anteriormente, también desempeñó funciones directivas en Frans Bonhomme España y en Chupa Chups.

Martí Giralt, nuevo director general de Girbau / Girbau

A lo largo de su trayectoria, ha liderado equipos y operaciones industriales en distintos mercados, combinando una visión estratégica con una clara orientación a la eficiencia operativa y al crecimiento sostenible del negocio. Para Giralt, "es un honor asumir la dirección de Girbau, una compañía con más de un siglo de trayectoria y una sólida presencia internacional. Mi compromiso es trabajar con todo el equipo para seguir impulsando el desarrollo del grupo y aportar valor a nuestros clientes". "Es hora de iniciar un nuevo reto profesional en un sector diferente pero con muchos elementos comunes. Me incorporo con la máxima ilusión a partir del próximo lunes a Girbau [...] Cuando una empresa cumple 105 años es que ha hecho y sigue haciendo las cosas muy bien. Será un honor unirme a este gran proyecto", ha escrito en redes sociales.

El nuevo organigrama contempla que Àlex Alemany, que ha ejercido la dirección ejecutiva de forma interina durante los últimos meses, formará tándem con Martí Giralt como director general corporativo de la organización y seguirá siendo un miembro clave del equipo directivo. Pere Girbau y Mercè Girbau mantendrán sus funciones al frente de la entidad como consejeros delegados y presidenta, respectivamente.

Presencia en 130 países

La facturación de la empresa con sede en Vic superó los 200 millones de euros en 2024 (últimos datos disponibles). El 15% del volumen de negocio se genera en España, y el resto, en el exterior, con mucha presencia en el Caribe y América Latina; mientras que en Europa destaca la actividad en el Reino Unido, Francia, Portugal e Italia. Fundada en 1920 por Joan Girbau Vilageliu, actualmente opera en 130 países y un 4% de las ventas de la compañía se destina a innovación. El grupo cuenta con 17 filiales en los cinco continentes, y entre la lista de clientes se encuentran nombres como las cadenas hoteleras Barceló, Hilton y Marriott, así como instituciones públicas como el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla.

Girbau, que cuenta con seis plantas productivas (cuatro en Vic, una en China y otra en Francia), mantiene su foco en el desarrollo internacional y en el refuerzo de su presencia en los principales mercados, con el objetivo "de seguir aportando soluciones innovadoras al sector de la lavandería profesional e industrial y generar un impacto positivo tanto en las personas como en el planeta".