Se coloca en el 2,456%
El euríbor diario vuelve a subir y reaviva la preocupación de los hipotecados
Tras once días de subidas, y una breve bajada ayer, el índice vuelve a subir hoy, 12 de marzo de 2026, con un repunte de más del 3%
¿Por qué está subiendo el euríbor a raíz de la guerra de Irán (y qué puede pasar ahora)?
El euríbor a 12 meses, principal referencia para las hipotecas variables en España, ha registrado un ligero repunte en su dato diario al situarse en 2,456% este jueves, tras haberse relajado ayer hasta el 2,369%. Este movimiento se produce después de una racha de once jornadas consecutivas de subidas, que incluyó la escalada más destacada del pasado martes, cuando alcanzó 2,552%, su mayor salto intradía en años.
Aunque la variación de este 12 de marzo es leve, y lo importante es la media mensual, el giro en la evolución del euríbor vuelve a poner el foco sobre los mercados financieros y el sector hipotecario, justo cuando muchos hogares acometen revisiones anuales o semestrales de sus préstamos. La cifra de hoy, superior a la de marzo de 2025, refleja que la presión alcista sobre los tipos de interés sigue presente.
Un repunte que no llega por azar
Analistas financieros vinculan la reciente volatilidad del euríbor a un contexto geopolítico y macroeconómico complejo: el aumento de la incertidumbre global, el encarecimiento de la energía y los temores inflacionistas han reactivado las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) pueda reconsiderar su actual política de tipos. Desde principios de marzo, el indicador ha mostrado un comportamiento más errático del que venía observándose en meses previos.
Este repunte, aunque moderado en términos porcentuales, tiene implicaciones reales para los más de dos millones de familias en España con hipotecas a tipo variable. El euríbor diario no se traslada directamente a las cuotas, pero la media mensual del índice (que se calcula con los valores diarios de todo el mes) sí determina el nuevo tipo de interés que los bancos aplican en las revisiones de los préstamos hipotecarios.
¿Qué significa para las hipotecas?
Con la media provisional de marzo colocándose por encima de los niveles de febrero y enero, las entidades financieras ya anticipan que muchas hipotecas variables podrían comenzar a ver cuotas mensuales más altas en las revisiones que se materialicen en las próximas semanas. En concreto, familiares con préstamos referenciados a euríbor podrían enfrentarse a un encarecimiento de sus pagos si la media mensual confirma la tendencia al alza.
Economistas consultados señalan que este repunte, aunque moderado, no supone un cambio de tendencia estructural, pero sí un aviso sobre cómo las condiciones globales pueden arrastrar al índice nuevamente hacia arriba. El escenario macroeconómico y las decisiones del BCE serán factores clave en las próximas semanas, según fuentes del sector.
