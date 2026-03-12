Guerra en Oriente Próximo
Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de su reserva estratégica para contener la escalada del petróleo
EFE
Nueva York
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El Departamento de Energía de Estados Unidos informó este miércoles que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los preciosdel crudo provocada por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.
"El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días", explicó el Departamento.
- La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
- Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- La CEOE plantará a Yolanda Díaz y no negociará la reforma para dar voz a los trabajadores en los consejos de administración
- Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
- Una alianza empresarial desarrollará en España el componente que multiplica la potencia de armas y radares
- Los supermercados Aldi buscan 1.100 nuevos trabajadores para su red de 500 tiendas en España
- El Supremo sanciona a un juez 'primerizo' por actuar contra una fiscal con la que había discutido
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026