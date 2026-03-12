La escalada del conflicto en Irán dispara un 479% la demanda de alquiler temporal en Barcelona entre usuarios de Oriente Próximo

El desplazamiento masivo provocado por la guerra de Washington y Jerusalén contra Teherán ya ha comenzado a materializarse. Y Catalunya se ha perfilado como uno de los destinos más codiciados. En poco menos de dos semanas de guerra en la región, la plataforma de alquileres de media y larga estancia Spotahome ha observado un repunte del 50% de las búsquedas de alquiler desde países de Oriente Próximo al Viejo Continente. Barcelona se ha perfilado como el principal destino para los alquileres de corta duración, con un incremento vertiginoso en consultas del 479% en apenas dos días, según los datos de la plataforma.

El aluvión de tráfico desde países de Oriente Próximo se ha duplicado a un paso de doble dígito. El repunte de usuarios ha sido particularmente intensa desde países como Irak, que experimentó un auge de usuarios del 1.000% en apenas dos días. Por detrás se colocaban países como Egipto (+145%), Arabia Saudí (+126%), Israel (+86%) y Líbano (+86%). La ola de interés en el mercado inmobiliario se dirige principalmente a grandes capitales europeas. Detrás de Barcelona se sitúan ciudades como Roma (+143%) y Berlín (+83%), donde los usuarios buscan concretar una fecha de entrada con relativa urgencia: en las próximas dos semanas.

Eduardo Garbayo, el consejero delegado de Spotahome, calcula que Europa se ha convertido en el puerto seguro para personas desplazadas por la guerra estadounidense-israelí contra Irán. "En estos momentos de alta incertidumbre geopolítica, la búsqueda de un hogar seguro se convierte en una necesidad prioritaria", ha explicado. "El estallido del conflicto hace poco más de una semana ha provocado una reacción inmediata en personas que buscan vivienda temporal fuera de la zona de tensión y estamos viendo cómo Europa se posiciona como un 'puerto seguro'".

Spotahome no es la única empresa del sector turístico que ha advertido de cambios bruscos en los patrones de reserva tras el estallido del conflicto en el Golfo Pérsico. La agencia de viajes británica, On the Beach, explicó que las reservas a destinos como Turquía, Grecia, Chipre y Egipto se estaban viendo afectadas por el aumento de tensión en el mediterráneo.

El parón de tráfico aéreo en países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Irán está acelerando la búsqueda de alternativas residenciales. El frenazo de conectividad también ha implicado una caída en demanda hacia los destinos más turísticos de la región, como es el caso de Jordania, Egipto, Líbano, o incluso Turquía, un competidor directo de España. Por otro lado, el encarecimiento del combustible de aviones derivado por el cierre del estrecho de Ormuz, también está teniendo réplicas en las rutas de transporte.

Además, el conflicto bélico en el Golfo Pérsico ya ha provocado desplazamientos: más de 3,2 millones de personas han sido desplazadas de forma temporal dentro de Irán, según las estimaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).