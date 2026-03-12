Easyjet transportó 2,5 millones de pasajeros a Barcelona y pone el foco en Reus para seguir creciendo en Catalunya

La aerolínea británica low-cost Easyjet ha consolidado a Barcelona como uno de sus principales destinos turísticos. La compañía transportó alrededor de 2,5 millones de pasajeros desde y hacia la capital catalana, dentro de un total cercano a 18 millones en España, lo que supone un crecimiento de alrededor del 7% interanual en el conjunto del país. Ahora, se disponen a seguir creciendo en Catalunya, con el foco puesto en Reus. “Hace poco empezamos a conectar la Costa Daurada con Reino Unido y, tras el éxito, queremos ampliar conexiones y crecer en volumen”, ha explicado Javier Gándara, director general de Easyjet en el sur de Europa y director de políticas públicas.

En concreto, Easyjet ha incrementado este año un 31% su capacidad en Reus, lo que supone aumar 134.000 asientos adicionales respecto al año anterior. La aerolínea opera en este aeropuerto desde 2018, periodo en el que ha transportado más de 160.000 pasajeros. Hasta ahora, el atractivo del destino ha sido principalmente vacacional, donde la división de paquetes turísticos de la compañía de bajo coste, Easyjet Holidays, ha tenido buena acogida, especialmente en el mercado británico.

Turismo vacacional

Ahora, la compañía quiere ir un paso más allá con el anuncio de nuevas conexiones de verano hacia Londres Gatwick, Bristol y Newcastle. “Nuestra intención es desarrollar la oferta a lo largo de todo el año y poder consolidarla. Lo que queremos es seguir completando esa oferta en Catalunya, para que no se quede limitada solo a Barcelona, sino también desarrollarla desde Reus”, ha explicado Gándara.

Preguntado por la posibilidad de abrir nuevas rutas desde Reus más allá del Reino Unido, el directivo ha señalado que Alemania, Suiza y Francia son tres mercados que la compañía ve con buenos ojos, aunque siempre ligados al desarrollo de paquetes vacacionales con easyJet holidays.“Cada mercado es diferente. En el Reino Unido todavía hay mucha demanda de paquetes vacacionales. El mercado alemán es distinto, el francés también. Por eso vamos avanzando de forma diferente en cada país”, ha señalado.

Por el momento, sin embargo, la compañía no contempla abrir una base o “hub” en el aeropuerto. Es decir, Reus continuará siendo un aeropuerto de paso, debido a su carácter estacional. “Para abrir una base tenemos que consolidar el destino. En Palma de Mallorca, por ejemplo, abrimos una base en verano. En Reus, la demanda todavía es relativamente incipiente”, ha añadido Gándara.

Diez años en Barcelona

El directivo ha participado este jueves en Barcelona en una mesa redonda con motivo del décimo aniversario del asentamiento de la compañía en la capital catalana, junto a Eva Valenzuela, directora del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, y Mateu Hernández, director general del Consorcio de Turismo de Barcelona. El debate ha tenido lugar en un momento que los ponentes han calificado de “convulso e inestable a nivel geopolítico”. Aun así, consideran que destinos como España pueden verse beneficiados.

Porque si anteriormente algunos turistas internacionales optaban por destinos como Egipto u otras zonas costeras del Mediterráneo más cercanas a Oriente Próximo, ahora pueden decantarse por la Península Ibérica. “Pasó con la Primavera Árabe. España se vio como un destino más seguro y salió bien parada, aunque el futuro es incierto”, ha señalado Valenzuela. En el caso de Barcelona, además de este efecto de “destino refugio”, la ciudad acogerá numerosos eventos internacionales, como la visita del Papa o el Tour de Francia, lo que, según Hernández, refuerza el atractivo de la ciudad para los visitantes.

España, el destino más vendido

En este contexto, España se ha convertido en uno de los motores de crecimiento para la aerolínea, especialmente durante la temporada turística de verano. El país fue el destino más vendido del grupo en el último ejercicio, y el volumen de reservas hacia España creció más de un 13% en el verano de 2025 respecto al año anterior. De cara al verano de 2026, la compañía espera un comportamiento aún más sólido, con un crecimiento del 17% respecto al verano previo.

En Catalunya, el crecimiento de easyJet holidays es todavía mayor: para este verano se sitúa un 21% por encima del año anterior, impulsado en gran medida por la evolución positiva de Reus como puerta de entrada a la Costa Daurada.

Desde que inició sus operaciones en España en 1996, hace ya tres décadas, EasyJet ha transportado cerca de 270 millones de pasajeros desde y hacia el país y se ha consolidado como la cuarta aerolínea del mercado español. Actualmente, la compañía opera cuatro bases —Barcelona, Palma, Málaga y Alicante— y emplea a más de 900 personas en España.