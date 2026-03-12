Las Bolsas europeas caen en la apertura con el crudo en 96 dólares pese a los barriles liberados

Pese a las medidas acordadas por las agencias internacionales para tratar de contener el precio del petróleo, el crudo sigue desbocado, y los mercados siguen cayendo. El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una caída del 0,34%, lo que ha terminado arrastrando al selectivo hasta los 17.292 puntos, perdiendo la cota psicológica de los 17.300 puntos. Con la tensión en Oriente Medio en un punto álgido, tras la amenaza de Irán sobre posibles ataques a infraestructuras críticas de algunas de las compañías más importantes de EEUU, el intento de normalización por parte de la AIE no parece haber surtido efecto.

En las primeras horas de la mañana de este jueves, el petróleo subía más de un 6% en ambas de sus cotizaciones, habiendo superado en momentos puntuales de la noche los 100 dólares por barril. Por su parte, el Barril Brent ganaba un 6,28%, posicionándose alrededor de los 97,7 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, experimentaba a su vez un alza del 6,20%, colocándose en el territorio de los 92 dólares.

Con este contexto en Irán, IAG (-1,5%), Grifols (-1,3%) y Puig (-1,2%) lideraban los descensos en la apertura. También la banca arrancaba la jornada en negativo, con BBVA cediendo un 0,8%, y Sabadell y Santander dejándose un 0,76% y un 0,68%, respectivamente. En el extremo opuesto, las mayores subidas se las anotaban Indra (+0,74%), Inditex (+0,6%), Endesa (+0,5%), ACS (+0,47%) y Naturgy (+0,4%).

En cuanto al resto de Bolsas europeas, los selectivos más importantes del Viejo Continente inauguraban también la sesión bursátil con sensibles caídas. El FTSE 100 de Londres cedía un 0,6% y el CAC40 de París un 0,4%, mientras que el DAX de Fráncfort perdía un 0,1% y el FTSE MIB italiano caía en un 0,08%.

Además de los acontecimientos en Oriente Próximo, los inversores estarán este jueves pendientes de la publicación de datos macro procedentes de Estados Unidos, como las renovaciones de subsidios por desempleo y de construcción de viviendas. En cuanto a las cifras en los mercados estadounidenses, el índice Dow Jones cerró ayer con una caída del 0,6%, mientras que el Nasdaq acabó la jornada prácticamente en tablas, con un avance del 0,03%.

En Asia, las bolsas registraban también sonoros desplomes. El Nikkei japonés ha cerrado con un retroceso del 1%, mientras que el Kospi surcoreano ha cedido casi un 0,5%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong cae casi un 0,7% y la Bolsa de Shanghai se anota un ligero descenso, del entorno del 0,1%.

En cuanto a los activos refugio, el oro y la plata arrancaban la jornada en los mercados con alzas ligeras. La onza de oro Troy, por su parte, escalaba un 0,11% hasta colocarse en los 5.184 dólares. Mientras tanto, la onza de plata ganaba un 1,54%, hasta los 86 dólares.