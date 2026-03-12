Compré una casa sobre plano y no me la entregan: ¿puedo recuperar el dinero que adelanté?

¿Se imagina pagar durante meses –o años– por una casa que nunca llega a construirse? Puede parecer excepcional pero, lamentablemente, esto ha ocurrido y sigue ocurriendo. En España, uno de los primeros casos documentados es el de Construcciones Nueva Esperanza que, en 1967, dejó a más de 10 000 familias sin vivienda y sin el dinero que habían adelantado para empezar a pagarla.

En 1993, la quiebra de la cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV), del sindicato UGT, afectó a 175 proyectos inmobiliarios en toda España . Unos siete mil cooperativistas se dieron de baja, y recuperaron sólo el 75 % de su inversión, mientras que los cerca de 13 000 socios restantes acabaron pagando por su vivienda un 7 % más del precio inicial. En 2001, la Audiencia Nacional condenó a UGT a indemnizarlos .

Todavía hoy siguen dándose promociones inmobiliarias que no llegan a buen puerto . La pregunta es, pues, sencilla: “¿Me tienen que devolver el dinero que adelanté para la que iba a ser mi casa?”.

Planteamiento del caso

En principio, si se reúnen una serie de condiciones, se pueden recuperar las cantidades anticipadas para la casa comprada y no recibida. Aparte de la resolución del contrato (darlo por finalizado por incumplimiento de la otra parte) y recibir las cantidades que se entregaron a cuenta del precio (con los incrementos relativos al pago de intereses), el comprador también puede conceder una prórroga al promotor. Y, en cualquiera de los casos, reclamar una indemnización de los daños causados.

El problema surge cuando el promotor dice que no puede devolver las cantidades anticipadas. Para eso, en España contamos con leyes que buscan proteger a los compradores:

¿Cómo protege la ley?

El uso de la vivienda debe ser para domicilio o residencia familiar. La finalidad de la adquisición es clave para aplicar la especial protección de esta ley. Se descartan, por tanto, las adquisiciones para inversión inmobiliaria o residencia vacacional.

Además, debe haber comprobante de las cantidades anticipadas (que han de corresponder con la previsión del contrato).

Todo esto debe quedar adecuadamente expresado en la demanda.

¿Y a quién podemos reclamar el dinero anticipado? La jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo sobre este tema reconoce hasta tres posibles responsables:

El promotor-vendedor: responsable directo de la no entrega de la propiedad. El avalista o asegurador: que garantiza al comprador que, si la propiedad finalmente no se entrega, se le devolverán sus anticipos. El banco perceptor de las cantidades: que tiene una obligación de control sobre el promotor. Debe cerciorarse de que cumple con sus obligaciones legales y, en particular, de la contratación de la garantía de las cantidades que los compradores le entregan.

En caso de incumplimiento de contrato, el comprador puede demandar a uno de estos tres sujetos o a todos. En ese caso, si son condenados responderán solidariamente (el importe total se puede exigir a cualquiera de los demandados, que podrá reclamar al resto la parte correspondiente).

No hay que olvidar los tiempos

No obstante, hay un elemento importante que muchas veces se obvia: los plazos de reclamación.

Hasta octubre de 2015 el plazo era de quince años; a partir de entonces se redujo a cinco . La buena noticia es que esta acción se puede interrumpir tanto judicial como extrajudicialmente y, al reanudarse la causa, el plazo vuelve a computar desde cero .

Así que, cuidado con los plazos. Y si anticipó cantidades para pagar su futura vivienda y no la recibe en los plazos estipulados, ¡reclame!