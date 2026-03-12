Análisis ferroviario
El comisionado para el traspaso de Rodalies advierte de que la inversión debería prolongarse durante dos décadas para revertir la situación
Pere Macias receta que exista una autoridad única y que se recupere la cultura ferroviaria
El Govern resucita el proyecto del Eix Transversal Ferroviari para un corredor mixto de pasajeros y mercancías
El comisionado del Govern para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha advertido este jueves de que la crisis del servicio no se resolverá a corto plazo y que la inversión prevista deberá prolongarse durante al menos dos décadas para corregir la “descapitalización” acumulada de la red convencional. Durante una conferencia en el Cercle d’Infraestructures, Macias ha defendido que la mejora del sistema pasa por aumentar la inversión, avanzar en la gestión de proximidad y recuperar una “cultura ferroviaria” basada en el mantenimiento y la coordinación operativa.
“Me podríais haber invitado en un momento menos crítico que el actual”, ha reconocido al inicio de su intervención, en la que ha descrito la situación del ferrocarril en Catalunya y en el conjunto del Estado como un momento "muy duro" que obliga a adoptar cambios estructurales “para que no vuelva a pasar”.
Siete ámbitos de actuación
Ingeniero de formación y experto en infraestructuras, Macias ha articulado su diagnóstico en siete ámbitos de actuación, desde la financiación hasta la especialización del sistema ferroviario. El primero es la inversión, que ha considerado imprescindible reforzar durante más tiempo del previsto. Según ha recordado, un informe de la Airef ya alertaba en 2020 de que la red de Rodalies transportaba 262 millones de pasajeros en 2019 con una inversión muy inferior a la destinada a la alta velocidad, que ha concentrado unos 56.000 millones para unos 30 millones de viajeros.
Aunque el Pla de Rodalies 2020-2030 ha elevado su dotación de 6.300 a unos 8.000 millones de euros, Macias ha subrayado que la desinversión acumulada durante décadas hace imposible resolver el problema en pocos años. “En cinco años no se corrige; habría que alargar el esfuerzo inversor durante veinte años”, ha afirmado.
La red convencional queda atrás
El responsable del traspaso ha recordado que en los últimos 25 años Catalunya ha movilizado más de 30.000 millones en inversión ferroviaria, aproximadamente la mitad del Estado y la otra mitad de la Generalitat. Gran parte de ese volumen se ha concentrado, sin embargo, en la alta velocidad y la construcción de la línea 9 del metro, mientras que la red convencional ha quedado atrás.
Otra de las claves que ha defendido es la gestión de proximidad. Macias ha señalado que las redes que funcionan mejor en Catalunya —metro, FGC y TRAM— comparten ese modelo, con altos niveles de valoración ciudadana, mientras que Rodalies “suspende”. A su juicio, avanzar en el traspaso debe permitir acercar la gestión operativa al territorio y mejorar la coordinación del sistema.
Mantenimiento predictivo
El comisionado también ha insistido en la necesidad de recuperar una cultura de mantenimiento. Informes recientes, como uno de Funcas, describen un deterioro progresivo de las infraestructuras con averías frecuentes, falta de trenes y déficit de mantenimiento. A ello ha añadido la pérdida de personal técnico en Adif y Renfe, lo que ha reducido la capacidad de mantenimiento preventivo. “A efectos prácticos estamos reparando las vías cuando ya se han roto”, ha señalado, defendiendo incorporar sistemas predictivos y tecnología de monitorización.
La formación ferroviaria constituye otro de los puntos críticos. Macias ha advertido de la elevada rotación de personal —con unos 200 cambios anuales entre los 800 maquinistas que operan en Catalunya— y del déficit de centros de formación, algo que ahora se está tratando de solucionar. Por eso se han impulsado nuevas escuelas ferroviarias y programas de formación profesional que permitirán pasar de unas 30 plazas formativas anuales a más de 200.
Ambición para planificar
Entre las otras prioridades citadas figuran planificar más red ferroviaria, mejorar la competitividad del tren frente al coche —especialmente en la segunda corona metropolitana— y avanzar hacia una mayor especialización del sistema, tanto en pasajeros como en mercancías.
En síntesis, Macias ha agrupado estas medidas en dos grandes objetivos: dotar al sistema de una autoridad ferroviaria clara y recuperar la cultura técnica del sector. “No se trata de crear otro ente, sino de ejercer la autoridad”, ha señalado, defendiendo que el Govern asuma ese papel para coordinar operadores e infraestructuras. “Las empresas públicas deben tener como objetivo hacer circular trenes”, ha subrayado.
Durante la presentación del acto, el director general del Port de Barcelona, Àlex Garcia, ha subrayado que mejorar la fiabilidad del ferrocarril es clave para aumentar la cuota ferroviaria en el transporte de mercancías, mientras que el presidente del Cercle d’Infraestructures, Santi Vila, ha loado la larga trayectoria de Macias vinculada al desarrollo ferroviario y a la propia entidad, que fundó y presidió 15 años.
