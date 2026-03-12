La cadena de supermercados Plusfresc abre su séptima tienda en Barcelona, un antiguo Caprabo a tres calles de la Sagrada Família

La cadena de supermercados Plusfresc, originaria de Lleida pero presente en municipios de las comarcas de Barcelona y de Tarragona, ha inaugurado este jueves su séptima tienda en la capital catalana, un establecimiento que se convierte en el número 91 de la compañía. El local, situado en el número 92 de la calle de la Indústria, a tres manzanas de distancia de la Sagrada Família, había sido hasta hace un tiempo un establecimiento Caprabo. Tiene 1.509 metros cuadrados y cuenta con una plantilla de 18 trabajadores, de los que la mitad han sido nuevas contrataciones. Su apertura se enmarca dentro del plan estratégico 2025-2027 de la compañía, que prevé una inversión de 15 millones de euros con el objetivo, entre otros, de llegar a las 100 tiendas en este periodo de tiempo.

"La apertura de este nuevo establecimiento reafirma nuestra apuesta por Barcelona, una ciudad clave en nuestra estrategia de crecimiento", ha subrayado Francisco González, director general de Plusfresc. "Con esta séptima tienda, queremos acercar aún más nuestro modelo de negocio a la capital: ofrecerles el mejor producto fresco y de calidad, acompañado siempre del trato experto y cercano que define el ADN de Plusfresc", ha agregado el directivo, que ha destacado que, "como en el resto de supermercados, la nueva tienda pone el foco en las secciones de frescos, el punto fuerte de la compañía".

Imagen de archivo de la sección de pescadería en un establecimiento Plusfresc. / EPC_EXTERNAS

Así, el establecimiento, que es ya el undécimo de la compañía en las comarcas de Barcelona (hace un mes y medio abrió su primera tienda en Mataró) cuenta con una pescadería asistida que ofrece pescado fresco de lonja e incluye uno de los servicios mejor valorados por los clientes de Plusfresc: el horno de pescado. Esta oferta se complementa con la sección de carnicería y charcutería, que apuesta por la marca propia '100% criat a Lleida', un distintivo que garantiza la trazabilidad y la calidad desde el origen. Asimismo, los clientes encontrarán una sección de fruta y verdura con una apuesta clara por los productores locales y de temporada, además de una panadería con pan horneado diariamente y una sección de cremería con un surtido especializado de quesos.

El auge de los supers regionales

La expansión de Plusfresc se produce en un momento en el que las cadenas de ámbito regional están tomando impulso. El último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en este sentido recoge que Esclat, Bonpreu, Ametller, Bonàrea, Consum, Plusfresc y los gallegos Familia se encuentra en el 'top 10' de supermercados mejor valorados por los clientes, todos ellos con puntuaciones superiores a los 75 puntos. La lista la abre la cadena Costco, con 88 puntos, y le siguen Hipercor (79 puntos) y El Corte Inglés (78 puntos).