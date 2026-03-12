El BBVA apuesta por crecer en el segmento de empresas

Objetivo para el 2026, crecer en el segmento de las empresas. Es la prioridad del BBVA, según ha explicado este jueves su 'country manager' en España, Peio Belausteguigoitia. Así lo ha señalado el directivo, que ha mencionado tanto a las pymes como a las empresas mayores como ámbitos donde consolidar el crecimiento del crédito de la entidad de origen vizcaíno "como ha venido haciendo de forma sistemática en los últimos años". El objetivo del BBVA pasa por crecer en este ámbito y hacerlo más que el conjunto del sector.

Durante su intervención en un foro organizado por 'ABC' y Deloitte, Belausteguigoitia ha destacado los resultados del 2025, en un ejercicio que ha sido "muy bueno para la industria en general" y en concreto para el BBVA. Según ha manifestado, el banco que preside Carlos Torres ha incrementado la inversión crediticia un 8%, muy por encima del 3,7% de la media del sector.

El máximo responsable del BBVA en España se ha mostrado especialmente orgulloso del segmento de préstamos al consumo, que ha crecido a doble dígito, y del conjunto de las empresas, donde han alcanzado un alza del 11,3% interanual. "Eso nos ha permitido ganar 68 puntos básicos de cuota de mercado", ha celebrado.

De cara al nuevo plan estratégico de la entidad, Belausteguigoitia ha explicado que el banco está incorporando la inteligencia artificial como figura clave en sus planes. "La inteligencia artificial es una gran promesa y estamos trabajando en distintas líneas para apalancarnos en esta tecnología y hacer la vida de nuestros clientes mucho más sencilla, con el objetivo de que digan que nuestro banco es el mejor en términos de experiencia de cliente”, ha asegurado el directivo.

El BBVA lanzó en 2024 una opa sobre el Banc Sabadell que fracasó tras no alcanzar el 30% de adhesiones entre los accionistas de la entidad catalana. El Sabadell es justamente un banco reconocido por su larga tradición de banca de empresas, en el que se considera que es su segmento más rentable.