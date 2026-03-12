La AIE advierte que la guerra provoca la mayor interrupción de suministro petrolero de la historia

La contienda estadounidense-israelí sobre Irán ha desencadenado la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado petrolero internacional, según alerta un nuevo informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA). La agencia afincada en París calcula que el parón de tráfico recortará el suministro en 8 millones de barriles al día a lo largo del mes de marzo y agregará 20 dólares a cada barril de petróleo.

Además, las disrupciones en la franja marítima han llevado a la AIE a recortar un 25% sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial hasta los 640.000 barriles al día. "La guerra en Oriente Próximo está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo", alerta el informe. “Si no se reanudan rápidamente los flujos de transporte marítimo, las pérdidas de suministro aumentarán”.

La agencia, que supervisa la descarga de reservas de crudo para 32 países de la OCDE, ha advertido sobre las ramificaciones de un cierre prolongado del estrecho de Ormuz, una vía navegable en el Golfo Pérsico que proporciona uno de cada cinco barriles que consume el mundo. Estima que el colapso del tráfico a través de Ormuz ya ha reducido el suministro en 20 millones de barriles de petróleo al día. Además, añade que las interrupciones no se limitan a la producción y a las exportaciones, sino que también pone en juego 636 millones de litros de combustible al día, equivalente a 4 millones de barriles del día que es esencial para el transporte aéreo.

El informe se publica justo un día después de que la AIE decidiera liberar una cantidad récord de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para mitigar el exceso de oferta provocado por el cierre del estrecho, lo que equivale al 33% de sus reservas, en lo que supone su mayor intervención en el mercado petrolero hasta la fecha. Se trata de una cantidad superior a la que inyectó en el mercado tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, o a la que destinó al rescate tras la Guerra del Golfo. Aunque la AIE subraya que la liberación de las reservas "proporciona un colchón significativo y bienvenido", matizan que "sigue siendo una medida provisional" a falta de una resolución rápida a la escalada bélica.

Otro motivo de preocupación para la AIE es el mercado del combustible para aviones. En concreto, cómo la suspensión de los vuelos en Oriente Próximo está teniendo un efecto dominó en el resto del mundo, lo que ha su juicio ha conseguido “reducir considerablemente” la demanda mundial de combustible.

Las nuevas previsiones avanzadas desde París han vuelto a empujar al alza los precios del petróleo, que ascienden cerca de un 5%. El barril del Brent, por su parte, sube un 4,80% hasta superar los 96 dólares por barril tras romper de nuevo la barrera de los 100 dólares esta mañana. El barril del West Texas Intermediate (WTI), la referencia de Estados Unidos, crece un 4,60% hasta los 91 dólares.