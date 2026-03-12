El aeropuerto de Barcelona-El Prat crece un 3,8% en febrero y roza los 3,9 millones de pasajeros

Nuevo balance mensual y nuevo récord en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. La infraestructura aeroportuaria cerró febrero con 3.895.934 pasajeros, un 3,8% más que en el mismo mes del año pasado y el mejor registro histórico para un febrero. El crecimiento se mantiene igualmente en el arranque del año: entre enero y febrero han pasado por la infraestructura 7.702.829 viajeros, un 3,4% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos hechos públicos este jueves por la gestora de los aeropuertos.

Del total de pasajeros contabilizados en febrero, 3.887.362 utilizaron vuelos comerciales, un 3,7% más que hace un año. La mayor parte correspondió a tráfico internacional, con 2.910.190 viajeros, lo que supone un incremento del 5,8%. En cambio, el mercado doméstico registró un ligero retroceso: 977.172 pasajeros volaron en rutas nacionales, un 2% menos que en febrero de 2025.

Menos tráfico nacional

En el acumulado del año, la tendencia es similar. De los más de 7,7 millones de pasajeros registrados hasta ahora, 7.682.967 viajaron en vuelos comerciales, un 3,3% más que en el mismo periodo del año pasado. El tráfico internacional vuelve a liderar el crecimiento con 5.734.046 pasajeros, un 5,3% más, mientras que el tráfico nacional suma 1.948.921 viajeros, con una caída del 1,9%.

En cuanto a la operativa aérea, durante febrero se gestionaron 24.474 despegues y aterrizajes, una cifra prácticamente estable respecto al año anterior, con un incremento del 0,2%. En los dos primeros meses del año se han contabilizado 49.011 movimientos, el mismo volumen que en el arranque de 2025, según las mismas fuentes.

El mayor salto se produce en el negocio de mercancías. El aeropuerto movió 17.746 toneladas de carga en febrero, un 24% más que un año antes y el mejor dato histórico para ese mes. Entre enero y febrero el tráfico de mercancías alcanza ya 33.357 toneladas, lo que supone un incremento del 20,4% respecto al mismo periodo de 2025 y también un récord para el inicio de año.

Menor ritmo de crecimiento que en 2024

El crecimiento del aeropuerto barcelonés se produce en un contexto de aumento más moderado en el conjunto de la red española. Los aeropuertos de Aena en España gestionaron en febrero 20,5 millones de pasajeros, un 2,8% más que el año anterior, aunque con un ritmo inferior al registrado entre 2024 y 2025.

En Catalunya, el resto de aeropuertos de la red también registraron más actividad. El de Girona-Costa Brava contabilizó 41.011 pasajeros en febrero, un 5,6% más, con 1.361 operaciones, lo que supone un aumento del 14,4%. Las instalaciones de Reus movieron 681 pasajeros, un 34,1% más, y gestionó 1.298 operaciones, un 9,4% más que hace un año. El aeropuerto de Sabadell, centrado en aviación general y de formación, cerró el mes con 4.704 operaciones, un 4,6% más que en febrero de 2025, y 438 pasajeros, lo que supone un incremento del 53,1%.

En el conjunto del grupo Aena —que incluye 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, además del aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil— el tráfico alcanzó en febrero 25,4 millones de pasajeros, un 3,7% más que un año antes.