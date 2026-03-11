Atención si trabajas de noche: la ley prohíbe que tu empresa te pida horas extra

Trabajar de noche no solo altera el descanso: también cambia tus derechos laborales. La legislación española establece límites específicos para proteger la salud de quienes desarrollan su jornada en horario nocturno y fija una restricción clara que muchas plantillas y empresas aún desconocen. Si cumples ciertos requisitos, tu empresa no puede exigirte horas extraordinarias.

El marco legal es claro. El Estatuto de los Trabajadores, norma básica que regula las relaciones laborales en España, define en su artículo 36.1 el trabajo nocturno como el realizado entre las 22:00 y las 06:00 horas. Pero no basta con trabajar alguna vez en esa franja: la protección reforzada se aplica a quienes tienen la condición de trabajador nocturno.

La ley considera trabajador nocturno a quien cumple al menos uno de estos criterios:

Realizar tres o más horas diarias de su jornada dentro del horario nocturno.

de su jornada dentro del horario nocturno. Tener previsto que un tercio de su jornada anual se desarrolle en esa franja.

Cuando se cumple esa definición, entran en juego límites especiales de jornada y descansos diseñados para reducir riesgos físicos y fatiga acumulada.

Prohibidas las horas extraordinarias en turno nocturno

El punto clave es directo: los trabajadores nocturnos no pueden realizar horas extraordinarias. No se trata de una recomendación ni de una preferencia organizativa, sino de una prohibición legal expresa.

Además, la norma fija que su jornada no puede superar las ocho horas diarias de promedio en un periodo de referencia de quince días. Es decir, no solo se limitan las horas extra: también se controla la carga total de trabajo.

Ejemplo práctico

Un operario que trabaja de forma habitual de 22:00 a 06:00 cumple plenamente la definición legal. Aunque la empresa tenga picos de producción o necesidades de servicio, no puede pedirle que prolongue su jornada como horas extra.

Distinto sería el caso de un empleado con turnos rotativos que solo trabaja de noche de forma puntual. Si no alcanza los mínimos legales, se le aplican las reglas generales de horas extraordinarias: voluntarias salvo pacto y con un máximo anual.

Qué revisar en tu contrato

Para saber si esta protección te corresponde, conviene comprobar:

Tu horario habitual real , no solo el teórico.

, no solo el teórico. Lo que establece tu convenio colectivo .

. Cómo se compensa la nocturnidad en tu nómina.

En muchos sectores existe un plus de nocturnidad, aunque su cuantía y forma de pago dependen de la negociación colectiva.

Preguntas frecuentes

¿Puede un convenio permitir horas extra nocturnas?

No si eres trabajador nocturno según la definición legal.

¿La empresa puede sancionar si me niego?

Exigir horas extra prohibidas puede suponer incumplimientos laborales.

Noticias relacionadas

La conclusión es clara: si eres un trabajador con horario nocturno no pueden exigirte hacer horas extra y es necesario que conozcas este derecho. En un mercado con creciente trabajo a turnos, conocer estos límites no es un detalle menor, es la diferencia entre una jornada legal y un exceso que vulnera tus derechos.