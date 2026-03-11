La 'startup' Amelia obtiene 5 millones de euros para su sistema de control de la construcción de parques solares

Se pasaron una década operando bajo el nombre de Octocam y centrados en llevar a la industria el uso de drones para inspecciones o la obtención de datos masivos. Con esa propuesta, trabajaron con Acciona, ArcelorMittal, Iberdrola o Naturgy. Hasta que se dieron cuenta de que podían ir más allá y convertirse en una empresa que ofreciera una solución de principio a fin a la industria: desde la captación del dato, hasta la digitalización de su interpretación o la ejecución de la inspección necesaria.

Se transformaron en Amelia, decidieron focalizarse en el universo de los parques fotovoltaicos y este miércoles anuncian uno de los primeros grandes hitos de su nueva trayectoria: haber captado 5 millones de euros para tirar hacia adelante una solución que automatiza los controles de calidad en la construcción de estas infraestructuras.

“Amelia acumula más de 30.000 operaciones en proyectos de energías renovables en más de 20 países, mediante inspección y captura de datos con drones”, introduce esta empresa cofundada por David Ferré y Bernardo Sá Pereira en un comunicado. “Esta trayectoria permitió identificar una ineficiencia importante del sector: el control de calidad en la construcción de parques fotovoltaicos es manual, lento y propenso a errores humano”, contextualizan.

De ahí que desarrollaran y patentaran Hincator, un aparato capaz de medir de forma autónoma el poste vertical sobre el que se instalan los paneles solares (llamado hinca) y registrar puntos críticos, que se incorporan en tiempo real a la plataforma Amelia. “Esto permite detección inmediata de desviaciones y generación automática de informes de calidad, sin intervención manual”, resumen. La solución la tienen operando ya con 20 clientes de 7 países distintos, y ahora trabajan en una versión 2.0 más rápida y precisa.

Los 5 millones recaudados para lograrlo proceden en un 80% fondos de inversión privados e inversores independientes, y en un 20% de ayudas públicas. La ronda la lidera Actyus (gestora de inversiones de capital riesgo del grupo andorrano Andbank que ya estaba presente en su capital), pero también participan en ella Sabadell VC, o ‘business angels’ como Sergi Figueras y Aureli Bou (fundadores de Worldcoo, una ‘startup’ adquirida por Glovo). También han puesto su parte entidades como CDTI.

Planes de futuro y previsiones para el 2026

El plan es que el dinero ayude en los distintos objetivos que tiene esta empresa con sede en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) sobre la mesa. Para empezar, desplegar, en 2026, su estrategia internacional con el ojo especialmente puesto en expandirse por Estados Unidos, Latinoamérica y Oriente Próximo. En paralelo, desarrollar una solución integral que vaya más allá del control de calidad durante la construcción, para vigilar también la operación y el mantenimiento de estos parques fotovoltaicos.

Con todo esto, Amelia estima que superará los 5 millones de euros de facturación este año, y ampliará su actual margen de negocio para poder soportar, con ello, el crecimiento futuro del grupo. La compañía –subraya ella misma– cubre hoy menos del 1% del mercado global, con lo que ve claro potencial de crecimiento.

“Con esta ronda consolidamos la visión de Amelia y nos convertimos en el estándar del control de calidad digital en proyectos fotovoltaicos a nivel global”, remata Sá Pereira, quien ejerce de consejero delegado. “Nuestro siguiente paso será escalar en Europa y preparar la compañía para el siguiente nivel”, zanja.