Estos son los dos nuevos resorts que la cadena alicantina Alannia gestionará en Girona

Primeros pasos en la expansión de Alannia, la cadena de campings que la francesa ECG compró el pasado verano al Grupo Marjal y Corpfin con la intención de convertirla en uno de los líderes de este segmento turístico. La compañía arrancará la nueva temporada con dos nuevos establecimientos bajo gestión, en lo que también supone su primera incursión en un nuevo mercado, el de la Costa Brava, con una gran tradición y una elevada demanda de este modelo vacacional.

En concreto, Alannia operará a partir del próximo 29 de marzo los resorts de El Pinar, en Blanes; y Neptuno, en Pals, que hasta ahora se comercializaban bajo la marca Homair, también de ECG.

Con estas incorporaciones, la cadena alicantina gestionará un total de siete resorts en España, al sumar los que ya formaban parte de la cadena en Guardamar y Crevillent, en la provincia de Alicante; y en Els Prats, Salou y la playa de l'Almadrava, en Tarragona.

De esta forma, Alannia pasará a contar con cerca de 11.000 plazas alojativas, según confirma su director general, Fernando Garijo. Ambos establecimientos han sido adaptados al modelo por el que lleva apostando desde hace años la cadena, en el que combina una parte de parcelas para los amantes del camping más tradicional, con otra conformada por cabañas para el público que busca una mayor comodidad.

Una duplicidad que ha permitido a la compañía ampliar su público objetivo, sobre todo después de la pandemia, cuando muchos ciudadanos descubrieron esta posibilidad, lo que ha hecho florecer todo un segmento de campings de alto nivel.

Crecer con compras

En este sentido, la incorporación de los dos resorts en la Costa Brava supone una muestra de la política de expansión que el grupo ECG quiere desarrollar con la marca. Así, frente a la construcción de nuevos establecimientos -que conlleva unos plazos más dilatados en el tiempo y mayor incertidumbre-, la multinacional francesa apuesta por crecer a base de compras de recintos que ya estén en funcionamiento y adaptarlos a sus estándares.

No en vano, ECG pretende convertir a Alannia en el mayor operador del sector en España en los próximos años, en línea con el posicionamiento que la compañía tiene en otros mercados europeos.

Uno de los establecimientos de Alannia en Alicante. / Áxel Álvarez

Fue el pasado mes de julio cuando se anunció que European Camping Group (ECG) se hacía con la cadena que 28 años antes había creado el Grupo Marjal de Guardamar para diversificar su actividad. Un negocio en el que dio cabida al family office Corpfin para reforzar el balance y acometer la expansión de la marca. La francesa cuenta con más de 450 establecimientos repartidos por todo el continente.

Facturación

Por su parte, Alannia cerró el año 2024 -el último ejercicio con cuentas depositadas en el Registro Mercantil- con una facturación de 38,6 millones de euros, un resultado de explotación de 6,7 millones y un beneficio neto consolidado de 3,4 millones. El pasado ejercicio la demanda se mantuvo "fuerte", según sus gestores, aunque la firma aún no ha cerrado la elaboración de sus cuentas.

El traspaso de la compañía se produjo mediante una doble operación, por la que ECG se quedó con la marca y la gestión, mientras que la propiedad física de los establecimientos pasó a manos de un fondo de Swiss Life. Un modelo que aplican muchas empresas del sector turístico, donde la propiedad y la gestión suelen estar separadas.

España se sitúa ya como el tercer mayor mercado en el segmento del camping en Europa, con 49,3 millones de pernoctaciones en 2024, solo por detrás de Francia e Italia. Además, cuenta con una demanda creciente, sobre todo por el público internacional.