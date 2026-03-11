Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránTrumpMiranda de EbroIone BelarraViviendaGlovoCollserolaMindf*ckYosoyEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
instagramlinkedin

Estos son los dos nuevos resorts que la cadena alicantina Alannia gestionará en Girona

La compañía ya roza las 11.000 plazas alojativas en la costa mediterránea

Una vista del complejo Alannia Costa Blanca, en la localidad de Crevillent.

Una vista del complejo Alannia Costa Blanca, en la localidad de Crevillent. / Áxel Álvarez

David Navarro

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Primeros pasos en la expansión de Alannia, la cadena de campings que la francesa ECG compró el pasado verano al Grupo Marjal y Corpfin con la intención de convertirla en uno de los líderes de este segmento turístico. La compañía arrancará la nueva temporada con dos nuevos establecimientos bajo gestión, en lo que también supone su primera incursión en un nuevo mercado, el de la Costa Brava, con una gran tradición y una elevada demanda de este modelo vacacional.

En concreto, Alannia operará a partir del próximo 29 de marzo los resorts de El Pinar, en Blanes; y Neptuno, en Pals, que hasta ahora se comercializaban bajo la marca Homair, también de ECG.

Con estas incorporaciones, la cadena alicantina gestionará un total de siete resorts en España, al sumar los que ya formaban parte de la cadena en Guardamar y Crevillent, en la provincia de Alicante; y en Els Prats, Salou y la playa de l'Almadrava, en Tarragona.

De esta forma, Alannia pasará a contar con cerca de 11.000 plazas alojativas, según confirma su director general, Fernando Garijo. Ambos establecimientos han sido adaptados al modelo por el que lleva apostando desde hace años la cadena, en el que combina una parte de parcelas para los amantes del camping más tradicional, con otra conformada por cabañas para el público que busca una mayor comodidad.

Una duplicidad que ha permitido a la compañía ampliar su público objetivo, sobre todo después de la pandemia, cuando muchos ciudadanos descubrieron esta posibilidad, lo que ha hecho florecer todo un segmento de campings de alto nivel.

Crecer con compras

En este sentido, la incorporación de los dos resorts en la Costa Brava supone una muestra de la política de expansión que el grupo ECG quiere desarrollar con la marca. Así, frente a la construcción de nuevos establecimientos -que conlleva unos plazos más dilatados en el tiempo y mayor incertidumbre-, la multinacional francesa apuesta por crecer a base de compras de recintos que ya estén en funcionamiento y adaptarlos a sus estándares.

No en vano, ECG pretende convertir a Alannia en el mayor operador del sector en España en los próximos años, en línea con el posicionamiento que la compañía tiene en otros mercados europeos.

Uno de los establecimientos de Alannia en Alicante.

Uno de los establecimientos de Alannia en Alicante. / Áxel Álvarez

Fue el pasado mes de julio cuando se anunció que European Camping Group (ECG) se hacía con la cadena que 28 años antes había creado el Grupo Marjal de Guardamar para diversificar su actividad. Un negocio en el que dio cabida al family office Corpfin para reforzar el balance y acometer la expansión de la marca. La francesa cuenta con más de 450 establecimientos repartidos por todo el continente.

Facturación

Por su parte, Alannia cerró el año 2024 -el último ejercicio con cuentas depositadas en el Registro Mercantil- con una facturación de 38,6 millones de euros, un resultado de explotación de 6,7 millones y un beneficio neto consolidado de 3,4 millones. El pasado ejercicio la demanda se mantuvo "fuerte", según sus gestores, aunque la firma aún no ha cerrado la elaboración de sus cuentas.

El traspaso de la compañía se produjo mediante una doble operación, por la que ECG se quedó con la marca y la gestión, mientras que la propiedad física de los establecimientos pasó a manos de un fondo de Swiss Life. Un modelo que aplican muchas empresas del sector turístico, donde la propiedad y la gestión suelen estar separadas.

Noticias relacionadas

España se sitúa ya como el tercer mayor mercado en el segmento del camping en Europa, con 49,3 millones de pernoctaciones en 2024, solo por detrás de Francia e Italia. Además, cuenta con una demanda creciente, sobre todo por el público internacional.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
  2. La CEOE plantará a Yolanda Díaz y no negociará la reforma para dar voz a los trabajadores en los consejos de administración
  3. Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
  4. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  5. Una alianza empresarial desarrollará en España el componente que multiplica la potencia de armas y radares
  6. Los supermercados Aldi buscan 1.100 nuevos trabajadores para su red de 500 tiendas en España
  7. El Supremo sanciona a un juez 'primerizo' por actuar contra una fiscal con la que había discutido
  8. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026

Científicos desarrollan inyecciones de nanopartículas para enseñar al sistema inmune a "buscar y destruir" células enfermas

Científicos desarrollan inyecciones de nanopartículas para enseñar al sistema inmune a "buscar y destruir" células enfermas

Catalunya es la segunda comunidad con mayor producción de electricidad con plantas de autoconsumo

Catalunya es la segunda comunidad con mayor producción de electricidad con plantas de autoconsumo

Familiares de una de las víctimas y el Ayuntamiento se personan en la causa de la pasarela de Santander

Familiares de una de las víctimas y el Ayuntamiento se personan en la causa de la pasarela de Santander

El tenso reencuentro entre Iñaki Urdangarín, Ainhoa Armentia y la infanta Cristina

El tenso reencuentro entre Iñaki Urdangarín, Ainhoa Armentia y la infanta Cristina

¿Plumas gigantes en El Retiro? La curiosa promoción de Antena 3 para la nueva temporada de 'Mask Singer'

¿Plumas gigantes en El Retiro? La curiosa promoción de Antena 3 para la nueva temporada de 'Mask Singer'

Muere un agricultor tras ser atropellado por un microbús que se salío de la vía en Marçà

Muere un agricultor tras ser atropellado por un microbús que se salío de la vía en Marçà

Llega un nuevo desafío: Turtle Beach presenta el Victrix Pro KO inspirado en Street Fighter II

Llega un nuevo desafío: Turtle Beach presenta el Victrix Pro KO inspirado en Street Fighter II

Banco Sabadell renueva hasta 2028 el patrocinio del torneo Conde de Godó

Banco Sabadell renueva hasta 2028 el patrocinio del torneo Conde de Godó