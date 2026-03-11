Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránTrumpMiranda de EbroIone BelarraViviendaGlovoCollserolaMindf*ckYosoyEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
instagramlinkedin

Lidera los avances en 2026

Repsol acelera en el Ibex 35 y alcanza máximos desde 2012 por la subida del precio del petróleo

Las acciones de la energética llegan a los 21,70 euros y acumulan una revalorización en lo que va de año del 40%

Archivo - El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz

Archivo - El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Repsol cerró este miércoles en Bolsa en 21,70 euros por acción, después de anotarse una subida del 4,58% en la sesión. Con ello, la energética consolida su escalada bursátil en el Ibex 35 y amplía la revalorización acumulada en lo que va de año, que supera el 40%. Suma una capitalización bursátil aproximada de 23.987 millones de euros y lidera los avances en el selectivo español.

La cotización de la compañía presidida por Josu Jon Imaz se ha visto respaldada por un contexto internacional favorable para el sector de los hidrocarburos, marcado por la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la guerra de Irán y por el repunte de los precios de los combustibles fósiles. A ello se suma la revisión de sus objetivos hasta 2028, con un plan de inversión de hasta 10.000 millones de euros y un mayor foco en el negocio de exploración y producción, especialmente en mercados como Venezuela y Estados Unidos.

El mercado ha premiado así las perspectivas de crecimiento de la multinacional, que además refuerza su atractivo para el inversor por su capacidad de generación de caja y su política de retribución al accionista.

Entre los factores que explican este mejor tono bursátil figuran también la entrada en operación de nuevos proyectos y la expectativa de un crecimiento rentable en el negocio de petróleo y gas. En paralelo, el potencial del gas en Estados Unidos y el retorno al accionista siguen siendo dos de los argumentos que más pesan en la valoración de la compañía por parte del mercado.

Goldman Sachs mantiene su recomendación de compra

Además, el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha mantenido su recomendación de 'compra' tras actualizar Repsol sus objetivos y previsiones hasta 2028 y actualizar su plan de inversión. Entre los motivos de su decisión, Goldman Sachs argumenta que espera que el negocio de petróleo y gas de la compañía crezca de forma rentable gracias a nuevos proyectos que entran en operación y a la reorganización de su división de exploración y producción.

Noticias relacionadas y más

Al mismo tiempo, la firma de inversión ha destacado "el fuerte crecimiento del gas en Estados Unidos, todavía poco valorado por el mercado", y el "retorno de caja para los accionistas", como los factores más importantes que justifican su designación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
  2. La CEOE plantará a Yolanda Díaz y no negociará la reforma para dar voz a los trabajadores en los consejos de administración
  3. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  4. Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
  5. Una alianza empresarial desarrollará en España el componente que multiplica la potencia de armas y radares
  6. Los supermercados Aldi buscan 1.100 nuevos trabajadores para su red de 500 tiendas en España
  7. El Supremo sanciona a un juez 'primerizo' por actuar contra una fiscal con la que había discutido
  8. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026

Impresionante rescate de un conductor que cayó 15 metros con su furgoneta por un barranco

Repsol acelera en el Ibex 35 y alcanza máximos desde 2012 por la subida del precio del petróleo

Repsol acelera en el Ibex 35 y alcanza máximos desde 2012 por la subida del precio del petróleo

CaixaBank destinó 6.909 millones de euros a la financiación de empresas de Barcelona en 2025 (+25%)

CaixaBank destinó 6.909 millones de euros a la financiación de empresas de Barcelona en 2025 (+25%)

Donald Trump, empeñado en castigar a España: "Podríamos cortar el comercio"

Hacienda detecta un incremento de 7,4 millones en el precio del acero del sevillano Puente del Centenario, investigado en la trama Ábalos

Hacienda detecta un incremento de 7,4 millones en el precio del acero del sevillano Puente del Centenario, investigado en la trama Ábalos

El Comité de Apelación de la Federació Catalana desestima el recurso de Ciria para ser candidato a las elecciones del Barça

El Comité de Apelación de la Federació Catalana desestima el recurso de Ciria para ser candidato a las elecciones del Barça

El triple crimen machista de Burgos destapa los fallos en el control de los agresores: el detenido había sido condenado por secuestro y abuso infantil

El triple crimen machista de Burgos destapa los fallos en el control de los agresores: el detenido había sido condenado por secuestro y abuso infantil

Foment pide reforzar el triángulo Madrid, Catalunya y Valencia para impulsar la competitividad

Foment pide reforzar el triángulo Madrid, Catalunya y Valencia para impulsar la competitividad