Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránTrumpMiranda de EbroIone BelarraViviendaGlovoCollserolaMindf*ckYosoyEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
instagramlinkedin

Subida de precios

Pimec reclama bajar temporalmente los impuestos a los carburantes ante la crisis de Irán

La patronal presidida por Antoni Cañete reclama al Gobierno medidas para aliviar a los profesionales que dependen de un vehículo para funcionar

Antoni Cañete, presidente de Pimec.

Antoni Cañete, presidente de Pimec. / Jordi Otix

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La patronal Pimec ha reclamado una reducción temporal de los impuestos sobre los carburantes para amortiguar la escalada de precios entre los conductores profesionales. La entidad presidida por Antoni Cañete ha emitido este miércoles un comunicado en el que pide medidas concretas ante el inteso aumento de precios de la gasolina y el gas, derivado de la guerra de Irán.

La patronal ha planteado que la Administración supervise los márgenes de los mayoristas de los carburantes y aplique mecanismos para contener los costes energéticos, similares a los que se aprobaron durante la crisis de 2022, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Pimec ha reclamado también agilizar la devolución mensual del Impuesto sobre Hidrocarburos, garantizar la aplicación de las cláusulas de indexación en los contratos de transporte y reequilibrar los contratos de concesión de los servicios de transporte público afectados.

La patronal sostiene que las pequeñas y medianas empresas no pueden asumir "de nuevo" y "de forma desproporcionada" las consecuencias de las crisis geopolíticas internacionales. Por ello, reclama medidas preventivas para evitar un efecto en cadena sobre los precios y la actividad económica.

Noticias relacionadas

Pimec ha advertido de que no debe repetirse lo ocurrido en 2022, cuando la respuesta "llegó tarde y tuvo un alcance limitado". En este contexto, pide una reacción institucional acorde con la rapidez con la que se ha producido este impacto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
  2. La CEOE plantará a Yolanda Díaz y no negociará la reforma para dar voz a los trabajadores en los consejos de administración
  3. Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
  4. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  5. Una alianza empresarial desarrollará en España el componente que multiplica la potencia de armas y radares
  6. Los supermercados Aldi buscan 1.100 nuevos trabajadores para su red de 500 tiendas en España
  7. El Supremo sanciona a un juez 'primerizo' por actuar contra una fiscal con la que había discutido
  8. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026

Científicos desarrollan inyecciones de nanopartículas para enseñar al sistema inmune a "buscar y destruir" células enfermas

Científicos desarrollan inyecciones de nanopartículas para enseñar al sistema inmune a "buscar y destruir" células enfermas

Catalunya es la segunda comunidad con mayor producción de electricidad con plantas de autoconsumo

Catalunya es la segunda comunidad con mayor producción de electricidad con plantas de autoconsumo

Familiares de una de las víctimas y el Ayuntamiento se personan en la causa de la pasarela de Santander

Familiares de una de las víctimas y el Ayuntamiento se personan en la causa de la pasarela de Santander

El tenso reencuentro entre Iñaki Urdangarín, Ainhoa Armentia y la infanta Cristina

El tenso reencuentro entre Iñaki Urdangarín, Ainhoa Armentia y la infanta Cristina

¿Plumas gigantes en El Retiro? La curiosa promoción de Antena 3 para la nueva temporada de 'Mask Singer'

¿Plumas gigantes en El Retiro? La curiosa promoción de Antena 3 para la nueva temporada de 'Mask Singer'

Muere un agricultor tras ser atropellado por un microbús que se salío de la vía en Marçà

Muere un agricultor tras ser atropellado por un microbús que se salío de la vía en Marçà

Llega un nuevo desafío: Turtle Beach presenta el Victrix Pro KO inspirado en Street Fighter II

Llega un nuevo desafío: Turtle Beach presenta el Victrix Pro KO inspirado en Street Fighter II

Banco Sabadell renueva hasta 2028 el patrocinio del torneo Conde de Godó

Banco Sabadell renueva hasta 2028 el patrocinio del torneo Conde de Godó