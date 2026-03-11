Subida de precios
Pimec reclama bajar temporalmente los impuestos a los carburantes ante la crisis de Irán
La patronal presidida por Antoni Cañete reclama al Gobierno medidas para aliviar a los profesionales que dependen de un vehículo para funcionar
La patronal Pimec ha reclamado una reducción temporal de los impuestos sobre los carburantes para amortiguar la escalada de precios entre los conductores profesionales. La entidad presidida por Antoni Cañete ha emitido este miércoles un comunicado en el que pide medidas concretas ante el inteso aumento de precios de la gasolina y el gas, derivado de la guerra de Irán.
La patronal ha planteado que la Administración supervise los márgenes de los mayoristas de los carburantes y aplique mecanismos para contener los costes energéticos, similares a los que se aprobaron durante la crisis de 2022, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Pimec ha reclamado también agilizar la devolución mensual del Impuesto sobre Hidrocarburos, garantizar la aplicación de las cláusulas de indexación en los contratos de transporte y reequilibrar los contratos de concesión de los servicios de transporte público afectados.
La patronal sostiene que las pequeñas y medianas empresas no pueden asumir "de nuevo" y "de forma desproporcionada" las consecuencias de las crisis geopolíticas internacionales. Por ello, reclama medidas preventivas para evitar un efecto en cadena sobre los precios y la actividad económica.
Pimec ha advertido de que no debe repetirse lo ocurrido en 2022, cuando la respuesta "llegó tarde y tuvo un alcance limitado". En este contexto, pide una reacción institucional acorde con la rapidez con la que se ha producido este impacto.
