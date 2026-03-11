La OCU señala las mejores cuentas bancarias con promociones: hasta 760 euros el primer año

A la hora de abrir una cuenta bancaria siempre es recomendable analizar las distintas opciones que ofertan las entidades. En este sentido, una buena elección puede ahorrarnos muchos malentendidos, permitiéndonos incluso gestionar nuestros fondos de manera más eficaz.

En vista de ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha señalado las mejores cuentas bancarias con promociones. Según el organismo, con estas ofertas, destinadas a nuevos clientes que domicilian su nómina, podemos conseguir hasta 760 euros el primer año.

Algunos consejos antes de abrir una cuenta

Cuando un banco consigue nuevos clientes, los organismos bancarios suelen exigir una serie de requisitos de vinculación, a cambio de ofrecer condiciones favorables a los usuarios. En estos casos, el primer requisito suele ser domiciliar la nómina, asegurándose así de que el cliente permanece fiel al banco.

Ahora bien, debemos ir con cuidado y leer con atención las condiciones impuestas, en todo caso lo más importante es tener en cuenta que:

La mayoría de promociones suelen dirigirse únicamente a nuevos clientes , es decir, si el usuario ya tenía su nómina en la entidad no podrá aprovechar la oferta

, es decir, si el usuario ya tenía su nómina en la entidad no podrá aprovechar la oferta Si la promoción implica la entrega de regalos, como una cantidad de dinero, los bancos a menudo exigen un período mínimo de permanencia . A cambio de ello, se deben cumplir todos los requisitos exigidos, ya que en caso contrario el banco puede empezar a cobrar comisiones

. A cambio de ello, se deben cumplir todos los requisitos exigidos, ya que en caso contrario el banco puede empezar a cobrar comisiones Las entidades pueden modificar las condiciones de la cuenta en cualquier momento. El único requisito sería informar a sus clientes de forma individual, como mínima, dos meses antes de la fecha de su entrada en vigor

Las mejores cuentas bancarias con promociones

A nivel general, las promociones pueden variar en función del banco y perfil del cliente, ya sea un regalo por domiciliar la nómina u otros ingresos por un coste mínimo, o incluso una retribución extra durante un periodo limitado de tiempo.

En este caso, la OCU pone el ejemplo de una persona con nómina domiciliada, que mantiene en la cuenta un saldo aproximado de 2.000 euros y tiene domiciliados sus recibos de suministros por un importe de 100 euros mensuales. Además de ello, emplea sus tarjetas para realizar pagos y es un usuario habitual de Bizum. De esta forma, existen tres opciones que pueden ofrecernos grandes promociones:

Cuenta Online de BBVA : Mediante su promoción " Plan 760 ", aplicable solo a nuevos clientes, se pueden obtener hasta 760 euros en un año . De esta forma, se pueden conseguir 33,33 euros mensuales por mantener una nómina domiciliada de al menos 800 euros

: Mediante su promoción " ", aplicable solo a nuevos clientes, se pueden obtener . De esta forma, se pueden conseguir 33,33 euros mensuales por mantener una nómina domiciliada de Cuenta Más DB Deutsche Bank : Esta cuenta no presenta condiciones, siempre que se mantenga domiciliada una nómina o pensión de al menos 2.000 euros. Un punto clave es que los nuevos clientes pueden obtener hasta 500 euros (41,67 euros mensuales durante un año), si domicilian una nómina de un importe mínimo de 2.000 euros

: Esta cuenta no presenta condiciones, siempre que se mantenga domiciliada una nómina o pensión de al menos 2.000 euros. Un punto clave es que los nuevos clientes pueden obtener (41,67 euros mensuales durante un año), si domicilian una nómina de un Cuenta Online de Banco Sabadell: Esta última alternativa de cuenta no posee requisitos ni condiciones. Además, permite conseguir hasta 400 euros (33,34 euros mensuales durante un año) a nuevos clientes que domicilien una nómina con un importe de al menos 1.000 euros

En todo caso, y aunque tu perfil de cliente no corresponda con los requisitos y condiciones, siempre existen otras opciones que pueden ser más interesantes. A su vez, al recurrir a estas promociones el beneficio disponible puede ser muy alto, otorgándonos ingresos extra que superen incluso los 1.000 euros al mes.