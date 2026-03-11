MAPA | La lista actualizada de los municipios de Barcelona con restricciones por la peste porcina

La localización esta semana de un jabalí muerto en el término municipal de Barcelona infectado con el virus de la peste porcina africana (PPA) se ha convertido en el quinto caso positivo detectado fuera de la 'zona cero' o de alto riesgo de infección. Eso ha obligado a la Generalitat a modificar de nuevo los límites del perímetro de alto riesgo, en el que han quedado incluido toda Barcelona. La lista de poblaciones en las que queda totalmente prohibido el acceso al medio natural se mantiene en 18 localidades, ya que una pequeña parte de Barcelona, en concreto el enclave de Can Castellví, ya quedó incluido en febrero. Las otras 17 localidades afectadas son: Badia del Vallès, Barberà, Cerdanyola, El Papiol, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda y Terrassa.

MAPA DE LAS RESTRICCIONES POR LA PESTE PORCINA EN CATALUNYA

Los vecinos de los municipios incluidos en el radio de seis kilómetros alrededor del foco inicial, la llamada 'zona cero' de la peste porcina, deben abstenerse de entrar en zonas boscosas o riberas de ríos, suspendan también cualquier actividad de caza y de trabajos forestales, excepto aquellas relacionadas con la limpieza de franjas de protección para incendios. Y, sobre todo, queda prohibido alimentar a los jabalíes que se encuentren por la zona o cualquier otra acción que pueda provocar el acercamiento o dispersión de estos animales. Esto incluye, a partir de este viernes, al parque natural de Collserola, donde hasta ahora habían estado permitidas las actividades de día.

De momento todo sigue igual. En la denominada zona de bajo riesgo, la situada en el perímetro de entre seis y 20 kilómetros alrededor del foco de Cerdanyola, las actividades de caza siguen estando prohibidas, excepto las actuaciones necesarias para la contención de la enfermedad. Tampoco pueden salir los rebaños de esa zona de bajo riesgo y se prohíbe de manera estricta la alimentación de jabalíes y cualquier otra acción que pueda provocar el acercamiento o dispersión de estos animales.

El nuevo caso de Barcelona impacta directamente sobre el parque natural de Collserola donde hasta este jueves, entre las seis de la mañana y las 10 de la noche, se habían podido realizar actividades de ocio y deportivas en grupos, siempre que estos no superasen las 10 personas. Ahora el acceso queda prohibido para personas y animales domésticos, una limitación que no afecta a quienes tengan que llegar a sus viviendas o escuelas, establecimientos de restauración e instalaciones deportivas o hípicas y a las estaciones de transporte público.

La Conselleria d'Agricultura asegura que sigue sin haber "ninguna granja afectada" en los nuevos radios y que se mantiene el de 20 kilómetros de momento sin alterar las condiciones de acceso. Desde finales de febrero, la Generalitat lleva a cabo una nueva estrategia de ataque contra la PPA. "Vamos a movilizar todos los recursos materiales, tecnológicos y humanos que hagan falta, por eso hemos pedido al ministerio y a otras comunidades autónomas que nos cedan incineradoras portátiles, de unidades caninas, de plantas móviles de desinfección, de trampas y de drones", dijo durante la presentación de las nuevas medidas el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig.

El titular de Agricultura ha admitido en varias ocasiones que es imposible saber si la dispersión del virus hacia los municipios situados al sur de la zona cero inicial está relacionada con la relajación de las limitaciones aplicadas desde el 23 de enero en 71 municipios. O si ha sido porque se han caído zonas de vallado con los fuertes vientos de los últimos días, lo que había permitido la salida de los animales de la 'zona cero'. Ordeig suele recordar que "existe un corredor natural que une la 'zona cero' con Molins y Sant Feliu, por Collserola, que ya sabíamos que iba a ser difícil de controlar, porque es un lugar de paso de la fauna".

En todo caso, el hecho de que el virus avance hacia el sur entra dentro de las previsiones que se hicieron cuando se declararon los dos primeros casos. Es un territorio con más presencia de infraestructuras viarias y ferroviarias, y en la que el mar y el área metropolitana pueden funcionar como barrera, "Si lo hubiera hecho hacia el norte, la situación sería mucho más preocupante, porque es una zona más boscosa, de más difícil contención, y supondría que se estaría extendiendo hacia Girona y hacia la Catalunya central, donde hay mayor concentración de granjas de porcino", señala Ordeig.