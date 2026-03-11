Ranking de milmillonarios
Estos son los 10 más ricos del mundo, según la lista de 'Forbes': Musk se mantiene el primero y Amancio Ortega cierra el 'top ten'
El estadounidense es la primera persona que supera los 800.000 millones de dólares y está en vías de convertirse en el primer billonario del mundo
AFP
El empresario Elon Musk es por segundo año consecutivo la persona más rica del mundo después de duplicar su patrimonio, que superó los 830.000 millones de dólares, según el ránking anual de la revista Forbes publicado este martes. Musk es el principal accionista del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, de la empresa aeroespacial SpaceX, de la red social X y de la compañía de inteligencia artificial xAI. Según Forbes, la fortuna del empresario se ha disparado de los 342.000 millones de dólares hace un año a los 839.000 millones en la actualidad. Es la primera persona que supera los 800.000 millones de dólares y está en vías de convertirse en el primer billonario del mundo.
Musk tiene más del triple de patrimonio que el segundo y el tercero de la lista del medio especializado, los cofundadores de Google Larry Page (257.000 millones) y Sergey Brin (237.000 millones). Según Forbes, el planeta cuenta ahora con 3.428 milmillonarios, 400 más que hace un año. Entre ellos acumulan 20,1 billones de dólares, frente a los 16,1 billones de hace un año.
Por su parte, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, se situó en el cuarto puesto de Forbes con 224.000 millones de dólares, seguido del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, con 222.000 millones. Trump, entretanto, subió del puesto 700 al 645 de la lista. Su fortuna estimada es de 6.500 millones de dólares, 1.400 millones más que hace un año.
El primer español en la lista es Amancio Ortega, con 148.000 millones. El magnate de la moda y dueño de Inditex se mantiene en el 'top 10' de la lista mundial y es la persona más rica de España. En nuestro país, lleva encabezando la versión española de la Lista de Forbes durante 11 años consecutivos.
Las 10 personas más ricas del mundo, según 'Forbes'
- ▪️ Elon Musk (Tesla) : 839.000 millones
- ▪️ Larry Page (Google): 257.000 millones
- ▪️ Sergey Brin (Google): 237.000 millones
- ▪️ Jeff Bezos (Amazon): 224.000 millones
- ▪️ Mark Zuckerberg (Meta): 222.000 millones
- ▪️ Larry Ellison (Oracle): 190.000 millones
- ▪️ Bernard Arnault (Lvmh): 171.000 millones
- ▪️ Jensen Huang (Nvidia): 154.000 milones
- ▪️ Warren Buffett (Berkshire Hathaway): 149.000 millones
- ▪️ Amancio Ortega (Inditex): 148.000 millones
La confianza de Tesla
El 2025 fue un año de altibajos para Tesla. El precio de las acciones del fabricante se desplomó en el segundo trimestre en medio de boicots de consumidores debido al apoyo de Musk a Donald Trump y políticos de extrema derecha. Sin embargo, luego se recuperaron en la segunda mitad del años después de que el multimillonario dejara su cargo en la administración de Trump. Desde entonces se han mantenido en niveles altos.
Los seguidores de Tesla creen que la empresa está preparada para un crecimiento estratosférico por el acceso de Musk a tecnología de vanguardia en conducción autónoma e inteligencia artificial. Pese a que el multimillonario divide opiniones, los accionistas de Tesla lo apoyan.
En noviembre, aprobaron un paquete de compensación para el empresario de hasta 1 billón de dólares si Tesla cumple sus objetivos de producción y valoración, lo que elevaría la participación de Musk en la compañía a alrededor del 25%. Sin dichos incentivos, Musk sugirió que podría abandonar Tesla, señalando que necesitaba una participación lo suficientemente grande para ejercer una "fuerte influencia" sobre la empresa mientras construye un "ejército de robots".
David Kirsch, de la Universidad de Maryland, señaló que las estimaciones sobre la riqueza de Musk son "altamente especulativas", porque una gran parte depende de activos en acciones. "Si se midieran los activos reales, no serían 800.000 millones de dólares. Podrían ser un tercio de eso", dijo Kirsch, y describió la fortuna de Musk como "asombrosa" y un poco "irreal".
