Se muestra optimista
Josep Sánchez Llibre, optimista ante la guerra en Irán: espera un impacto "leve" en la economía española
El presidente de Foment del Treball sugirió que Donald Trump podría haber logrado sus objetivos con Irán, en un encuentro con el presidente de CEIM
Pablo Gallén
Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball Nacional, se ha mostrado este miércoles "optimista" con respecto a las consecuencias de la guerra en Irán y ha afirmado que espera que dure "poco" y que tenga un impacto económico "leve" sobre las empresas, la economía y la sociedad españolas.
"Pienso que esto va a durar poco, que no va a ir a más este conflicto" y que, por tanto, en términos de inflación, incremento del coste de la energía o en los tipos de interés, "no va a afectar a la competitividad" de las empresas, ha declarado.
El también vicepresidente de la CEOE se ha basado en análisis de "expertos" y de "personas muy entendidas" con las que ha abordado el tema este miércoles y que opinan que "este conflicto va a durar poco" y que su "shock económico" en la sociedad, las empresas y su competitividad "va a ser leve".
Sánchez Llibre ha asumido que quizás dentro de unos días esta previsión se le puede volver "en contra". "Pero yo prefiero ser optimista de entrada para no plantear más alarmismo de lo que ya padecemos los pequeños y medianos empresarios cada día cuando hemos de afrontar nuestras actividades comerciales", sostiene.
Finalmente, el presidente de la patronal catalana ha sugerido que "probablemente" el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ya consiguió lo que quería plantearse en un futuro" de intentar "parar los pies" a Irán desde una perspectiva nuclear y ha señalado a Irán por tener como objetivo "la eliminación del Estado de Israel": "Después pasa lo que pasa", ha denunciado.
Josep Sánchez Llibre ha realizado estas declaraciones, recogidas por Europa Press, durante un encuentro organizado este miércoles por Fundación Conexus Madrid - Comunitat Valenciana, en el que también ha participado Miguel Garrido, presidente de Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM).
