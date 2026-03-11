El gigante de la limpieza ISS Iberia supera los 775 millones de facturación y crece a doble dígito

En un sector altamente atomizado y de márgenes tradicionalmente estrechos, la filial de ISS en España y Portugal mantiene el crecimiento a doble dígito que inició hace unos años. La multinacional danesa especializada en servicios de limpieza, mantenimiento y gestión integral de espacios cerró 2025 con una facturación de 775,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento dos puntos inferior respecto a 2024, cuando alcanzó los 688 millones tras crecer un 15%.

"ISS no siempre ha sido así", reconoció Javier Urbiola, presidente ejecutivo de la compañía durante la presentación de resultados celebrada en Barcelona, "no siempre hemos priorizado el crecimiento, ya sea comprando o apostando por entrar en sectores estratégicos", situando el punto de inflexión después del covid, hace unos cuatro años. Así, con más de 35.000 empleados, el grupo se mantiene entre las mayores empleadoras del sector privado en España y sigue concentrando buena parte de su negocio en grandes corporaciones. Actualmente presta servicio al 45,7% de las compañías del Ibex 35.

La compañía, que no ofrece datos de rentabilidad por filiales, obtuvo un margen operativo estable del 5% nivel global y facturó 11.340 millones en 2025. España supone un 6,8% del volumen de negocio del grupo, aunque emplea un 10,7% del total de la plantilla, que abarca 325.000 empleados en más de 60 países.

La limpieza sigue siendo el motor del negocio

En la península Ibérica, el crecimiento de ISS vuelve a apoyarse principalmente en su actividad histórica. La limpieza representa más del 80% de su negocio, con una facturación de 641 millones de euros, tras crecer un 14% en el último ejercicio. La compañía considera este servicio como un "mercado maduro", pero explica su expansión por el efecto de las adquisiciones realizadas en los últimos años, que han ampliado su base de clientes.

Por detrás se sitúan los servicios técnicos y de mantenimiento, que han superado los 114 millones de euros de ingresos, con un crecimiento del 8%. Aunque su peso todavía es menor dentro de la facturación total, la empresa reconoce que es el área donde quiere poner más foco en los próximos años. Para reforzar este posicionamiento, por ejemplo, Urbiola menciona el primer Libro Blanco del Mantenimiento junto con la Asociación Española del Mantenimiento (AEM) que han lanzado recientemente.

La tercera línea de negocio es workplace, vinculada a la consultoría y gestión de entornos laborales, que mantiene una facturación estable cercana a 19 millones de euros. Este servicio suele incorporarse una vez que la compañía ya gestiona otros contratos del cliente, normalmente primero limpieza y después mantenimiento, "por lo que su impulso siempre es más contenido" apunta Urbiola.

Por sectores, las oficinas concentran el 45% del negocio de ISS, seguidas del ámbito sanitario, que representa el 19% de la facturación y es "uno de los segmentos que más está creciendo". El resto de la actividad se reparte principalmente entre el sector industrial. Geográficamente, Cataluña representa el 21,7% de la facturación, mientras que Madrid concentra alrededor del 20%, dos de los principales mercados de la compañía en España. En Portugal, tras haber entrado hace tan solo un año "con el foco puesto en clientes premium", han conseguido facturar 3 millones.

Adquisiciones y más peso del sector público

Uno de los movimientos más relevantes del último año ha sido la compra de la empresa vasca Garbialdi, cerrada a finales de 2025. La operación aporta más de 80 millones de euros de facturación adicional y la incorporación de más de 3.000 trabajadores, además de reforzar la presencia del grupo en el País Vasco. ¿Esperan nuevas compras para 2026? Un año más, “si aparecen empresas que encajen con nuestro modelo, las analizaremos”, señaló Urbiola. Explicó que no existe un presupuesto fijo para adquisiciones, si no que las operaciones dependen de las oportunidades que surjan en el mercado. Actualmente, en España hay 35.000 empresas que se dedidan a limpieza.

Otro de los focos de crecimiento para ISS es la administración pública, que actualmente representa el 27% de su cartera de clientes en España. La compañía entró con más fuerza en este segmento tras la compra de Fissa en 2023, que le permitió ampliar su presencia en servicios para hospitales, educación y administraciones. El directivo reconoció que si hasta hace 3 años no habían entrado en él, ha sido porque lo veían como "un sector al que se le puede ofrecer menos valor".

Es decir, que mientras que las licitaciones públicas el criterio principal suele ser el precio, las empresas privadas también valoran otros factores como la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica o las políticas sociales de las compañías proveedoras. "Al final, en España, la mitad del empleo proviene de la administración, tenemos un potencial de crecimiento de casi el 35%, es una expansión natural" dijo. Además, matizó, "que como en los privados, no todos los sectores públicos son iguales; hay diferencias por comunidades y niveles regionales".

Uno de los indicadores que ISS destaca es su tasa de fidelización de clientes, que supera el 95%, una cifra muy superior a la media del sector, donde la rotación suele ser elevada.

La compañía ha invertido 208 millones en 5 años en innovación

La multinacional también ha reforzado su apuesta por la innovación. En los últimos cinco años ha destinado 208 millones de euros a soluciones digitales, centradas principalmente en análisis de datos y automatización de procesos, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y personalizar los servicios para sus clientes. El sector global de los servicios integrados de instalaciones —conocido como Integrated Facility Services— está valorado en unos 1,3 billones de dólares, y el grupo ISS cuenta con aproximadamente un 5% de cuota de mercado.

ISS mantiene además su apuesta por las políticas de diversidad y empleo inclusivo. Actualmente el 35% de los puestos directivos están ocupados por mujeres, con el objetivo de alcanzar el 40% en 2030. En el conjunto de la plantilla, muy vinculada a los servicios de limpieza, alrededor del 85% de los empleados son mujeres. Para equilibrar la composición, la empresa ha puesto en marcha programas de talento que buscan que el 50% de las nuevas incorporaciones sean hombres. Además, la compañía emplea actualmente a más de 8.500 personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, junto con 1.587 trabajadores con discapacidad y más de 500 personas refugiadas.