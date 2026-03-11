Festivo el 19 de marzo en parte de España: estas comunidades tendrán puente por San José

Aunque la Semana Santa está cada vez más cerca, muchos españoles miran el calendario laboral con la esperanza de encontrar algún día festivo antes.

Por desgracia, casi todos tendremos que esperar al viernes santo -3 de abril- para poder disfrutar de un día libre, fuera de los fines de semana.

Sin embargo, cinco comunidades están de enhorabuena: han elegido el Día del padre, el jueves 19 de marzo, como fecha de libre disposición.

Una celebración escolar

El origen del Día del padre en España no es comercial, sino escolar: en 1948, Manuela Fernández, una profesora del Colegio Santo Ángel de Madrid, decidió crear una jornada para homenajear a los padres de sus alumnas tras recibir quejas de estos por no tener un día propio.

Según las hemerotecas, Manuela respondió a los padres de este modo: "Yo no inventé el Día de la madre; pero no se preocupen, inventaré el Día del padre".

La propuesta de la maestra se difundió a través de la revista 'El Magisterio Español'. En 1957, Pepín Fernández, director de los centros comerciales Galerías Preciados, dio forma a la iniciativa, publicitando productos para regalar a los padres y, poco después, otras empresas competidoras, como El Corte Inglés, se le sumaron.

El día del padre en otros lugares del mundo

El día del padre en Estados Unidos se celebró por primera vez en Spokane, Washington, el 19 de junio de 1910, el tercer domingo del mes. Desde entonces, muchos países europeos y latinoamericanos, y algunos países asiáticos, como Japón, han adoptado la misma tradición.

En otros lugares del mundo la fecha cambia por completo: en Alemania, el Día del padre, conocido como Herrentag o Männertag, se celebra 40 días después del Domingo de Pascua. A diferencia de España, durante esta jornada se rinde homenaje a los hombres en general y se planifican excursiones al aire libre con carretillas (Bollerwagen) de comida y cerveza.

Por otro lado, los países nórdicos (Suecia, Noruega, Finlandia, Estonia e Islandia) celebran este día el segundo domingo de noviembre. La tradición llegó a Suecia en 1931 y, para no hacerla coincidir con otras festividades, un comité de comerciantes la trasladó a noviembre. En la década de los setenta, empezó a tener más relevancia y se extendió hacia sus países vecinos.

Festivo en 5 comunidades

En España, el día del padre coincide con San José (modelo de padre sacrificado, humilde y trabajador para la comunidad católica) y es festivo para cinco comunidades: la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia, Navarra, Galicia y el País Vasco.

Al caer este año en jueves, la posibilidad de disfrutar de un puente dependerá de aquellas empresas y trabajadores que puedan cogerse libre el viernes, pero hay dos comunidades que, pese a no tener fiesta el día 19, sí tendrán un fin de semana de tres días: Ceuta y Melilla.

Y es que el 20 de marzo en feriado en esas dos ciudades autónomas por la celebración del fin del Ramadán, por lo que ceutís y melillenses podrán enlazar esta jornada no laborable con el fin de semana.

Dejando de lado estos festivos autonómicos y municipales, el calendario laboral de 2026 contempla cinco días no laborables entre semana después de San José: el 3 de abril (Viernes Santo), el viernes 1 de mayo (Día del trabajador), el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional), el martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Navidad).