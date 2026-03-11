¿Por qué está subiendo el euríbor a raíz de la guerra de Irán (y qué puede pasar ahora)?

El euríbor a 12 meses, referencia de la mayoría de hipotecas variables en España, ha dado un giro brusco en plena guerra en Irán. El índice ha registrado fuertes repuntes diarios y vuelve a tensionar el mercado hipotecario cuando parecía encaminarse hacia la estabilidad, cerrando el 10 de marzo en un valor de 2,552%.

Detrás del movimiento hay un patrón conocido en los mercados: geopolítica, energía e inflación. Cada vez que estalla un conflicto en una región clave para el suministro energético mundial, los inversores reajustan expectativas sobre precios y tipos de interés.

Energía más cara, más presión sobre los tipos

La guerra ha elevado la tensión en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. El encarecimiento del crudo y del gas impacta de forma directa en transporte, electricidad e industria, elevando el riesgo de un nuevo repunte inflacionista.

Cuando el mercado anticipa más inflación, descuenta que los bancos centrales mantendrán durante más tiempo una política monetaria restrictiva. Esa expectativa se traslada casi de inmediato al coste del dinero entre bancos, que es lo que refleja el euríbor.

El dilema del BCE

El escenario complica la hoja de ruta del Banco Central Europeo. La institución se movía hacia un periodo de estabilidad de tipos e incluso posibles recortes graduales si la inflación seguía moderándose.

Sin embargo, un shock energético prolongado puede alterar ese guion. Varios miembros del Consejo de Gobierno han reiterado que actuarán si las tensiones en precios se consolidan, lo que el mercado interpreta como un freno a las bajadas de tipos previstas para este año.

Volatilidad financiera y efecto en cadena

El conflicto introduce además un segundo canal de presión: la incertidumbre financiera. En contextos de riesgo geopolítico aumenta la volatilidad y sube la rentabilidad de la deuda pública europea, encareciendo la financiación mayorista de las entidades.

Ese sobrecoste termina filtrándose al euríbor y, por extensión, al bolsillo de millones de hipotecados.

“Los mercados no solo descuentan lo que ocurre, sino el peor escenario posible”, explica Pablo Vega, experto en finanzas del comparador Roams. “Parte del repunte puede responder a una sobrerreacción inicial propia de un entorno de máxima incertidumbre”.

¿Cómo se traduce en la hipoteca?

Aunque los saltos diarios llaman la atención, lo que realmente impacta es la media mensual del índice.

Si el euríbor consolidara niveles recientes, quienes revisen su préstamo verían cómo se esfuma el ahorro de meses anteriores:

Revisión anual: la cuota media subiría unos 26 euros al mes

la cuota media subiría unos Impacto anual: más de 300 euros adicionales

más de Revisiones semestrales: ya están notando el encarecimiento

El riesgo inmediato no es tanto una subida oficial de tipos, sino un entorno de mayor prudencia bancaria, más filtros comerciales y menos ofertas agresivas.

Antes del estallido del conflicto, las previsiones situaban el euríbor moviéndose en una franja estable cercana al 2% o 2,3%. La guerra ha introducido una variable que puede alterar ese escenario si la energía sigue presionando los precios.