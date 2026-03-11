El euríbor baja al 2,369% tras once días seguidos de subidas

El euríbor a doce meses, la principal referencia de las hipotecas variables en España, ha bajado este miércoles al 2,369% en tasa diaria, después de dispararse el martes hasta el 2,552%, en la mayor subida en casi 18 años.

La corrección da algo de aire, pero no borra el brusco cambio de tono de los últimos días. Si se incorpora el dato de hoy a la serie acumulada de marzo, la media provisional ronda ya el 2,337%, claramente por encima del 2,221% con el que cerró febrero. Dicho de otro modo: el golpe de la víspera no desaparece y el alivio hipotecario que venían notando muchas familias empieza a estrecharse.

El BCE vuelve al centro del foco

Detrás del vaivén está, sobre todo, el shock energético. El crudo llegó a superar los 100 dólares al inicio de la semana por el temor a interrupciones en el estrecho de Ormuz, paso clave para el suministro mundial, aunque este miércoles se ha relajado hacia la franja de los 85-89 dólares ante la posibilidad de una liberación de reservas estratégicas y ciertas expectativas de desescalada.

Ese movimiento importa porque el Banco Central Europeo vuelve a estar bajo presión. El BCE mantuvo sin cambios los tipos el pasado 5 de febrero y dejó la facilidad de depósito en el 2,00%, la de refinanciación en el 2,15% y la marginal en el 2,40%. Su próxima reunión de política monetaria se celebrará los días 18 y 19 de marzo en Fráncfort.

Además, la inflación de la eurozona ya había repuntado al 1,9% en febrero, frente al 1,7% de enero, incluso antes de que la última escalada bélica tensionara de lleno los mercados energéticos. Por eso, cada sacudida del petróleo se interpreta ahora como una pista sobre si Fráncfort podrá mantener la pausa o tendrá que endurecer el tono.

Repunte de la inflación

No es un temor menor. El economista jefe del BCE, Philip Lane, ha advertido de que una guerra prolongada en Oriente Medio puede provocar un repunte sustancial de la inflación y dañar el crecimiento, mientras que el consejero Olli Rehn ha pedido no dar por hecho un desenlace rápido del conflicto. En paralelo, los mercados han elevado sus apuestas sobre un BCE más vigilante si la energía sigue presionando.

Noticias relacionadas

En ese contexto, la lectura para el hipotecado sigue siendo prudente. “Los mercados financieros reaccionan con mucha rapidez ante los shocks geopolíticos”, resume Pablo Vega, experto en finanzas de Roams, que recuerda además que “lo que realmente afecta a las hipotecas es la media mensual”. Su diagnóstico encaja con lo ocurrido estas últimas jornadas: más que una subida inmediata de tipos oficiales, lo que está cotizando el euríbor es un mercado que vuelve a poner precio a la incertidumbre.