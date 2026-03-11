Alianza pionera
Danone colaborará con el CSIC para investigar cómo el yogur contribuye a la longevidad y previene la diabetes
El acuerdo, que tendrá tres años de duración, aspira a trasladar los hallazgos que realicen los científicos a los productos de la compañía láctea
El secreto de la supercentenaria Maria Branyas: "Tenía la microbiota de una adolescente y su reloj biológico marcaba 23 años menos"
Cuando a la centenaria Maria Branyas, que murió en agosto de 2024, a los 117 años, le preguntaban cuál era el secreto de su longevidad, la mujer siempre respondía lo mismo: que comía un yogur cada día. De hecho, meses después de su fallecimiento, en marzo de 2025, un estudio certificó que la catalana "tenía una microbiota intestinal como la de una niña", algo en lo que, además de una genética envidiable, podrían haber influido sus hábitos alimentarios. Ahora, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Danone han sellado una alianza para investigar, entre otras cosas, cómo los lácteos fermentados, como el yogur y el kéfir, influyen el equilibrio de esa microbiota intestinal, en la prevención de la diabetes, en su contribución a la longevidad y la mejora de la bioaccesibilidad de nutrientes en alternativas vegetales para garantizar su calidad nutricional.
Así, la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, y el director general de la compañía alimentaria Danone España, François Lacombe, han firmado un acuerdo marco de colaboración para impulsar la investigación y la generación de evidencia científica en este ámbito, en un acuerdo que subraya, además, la importancia de reforzar la colaboración público-privada en cuestiones prioritarias como la alimentación saludable. "El convenio sirve, asimismo, como impulso de la transferencia de conocimiento para transformar los resultados científicos en soluciones innovadoras con mayor impacto en la sociedad", ha subrayado Del Pino.
Por su parte, Lacombe ha informado de que este convenio articula una agenda común para abordar, desde la ciencia, los retos más actuales en alimentación y salud. "En Danone, creemos que la ciencia tiene un papel clave para mejorar la vida de las personas", ha explicado, para añadir que esta forma parte del ADN de la empresa desde su nacimiento, "hace más de 100 años".
Tres años de colaboración
Con una duración inicial de tres años, este entendimiento se orientará hacia aspectos como la revisión de estudios existentes y generar nueva evidencia científica en áreas clave para la salud pública, dentro de la mayoría de las categorías en las que opera esta compañía, como son los lácteos esenciales, la nutrición especializada y las alternativas vegetales. "Esta alianza con el CSIC marca un hito y nos permite reforzar nuestra apuesta por una innovación basada en evidencia, impulsar la nutrición del futuro desde España y seguir transformando el conocimiento científico en soluciones reales, accesibles y con impacto positivo en la sociedad", ha continuado Lacombe.
Con ello, se busca también acercar la investigación científica y su aplicación práctica, "transformando el conocimiento en productos nutricionalmente superiores, con evidencia probada y con un impacto positivo en la salud y el bienestar de las personas", ha subrayado la compañía en un comunicado.
