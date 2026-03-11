CaixaBank destinó 6.909 millones de euros a la financiación de empresas de Barcelona en 2025 (+25%)

CaixaBank destinó 6.909 millones de euros en 2025 a la financiación de empresas de Barcelona, lo que supuso un incremento del 25% respecto del ejercicio anterior, una cuantía que repercutió en 27.195 operaciones de crédito, un 20% más que en 2024. Los recursos financiaron principalmente liquidez e inversiones orientadas al crecimiento de pequeñas, medianas y grandes compañías del territorio, según ha informado la entidad bancaria en un comunicado este miércoles.

La entidad ofrece a las empresas distintas soluciones especializadas que van desde algunas básicas como el 'factoring', 'confirming' o 'renting' hasta productos más sofisticados como el fondo Added Value, el fondo Venture Debt, financiación estructurada o crédito suministrador, entre otras opciones.

La directora territorial de CaixaBank en Barcelona, Maria Alsina, ha destacado "la fortaleza y capacidad de crecimiento del tejido empresarial barcelonés", al que califica como un motor fundamental del desarrollo económico regional. Asimismo, ha subrayado que el apoyo de CaixaBank no se limita a la financiación: "Nuestros gestores trabajan de forma cercana con las empresas para comprender sus retos y ofrecer soluciones a medida y un acompañamiento integral".

CaixaBank cuenta en la Dirección Territorial de Barcelona con 28 centros y oficinas especializadas dedicadas exclusivamente a atender las necesidades de empresas.

En estos espacios, equipos expertos en gestión empresarial ponen a disposición de sus clientes una propuesta de valor diferencial, basada en asesoramiento experto y una amplia gama de productos y servicios.

Los clientes de CaixaBank en España se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 212 centros de empresa repartidos por toda la geografía nacional, en los que trabajan más de 2.000 profesionales.

La entidad cuenta con especialistas en financiación, pymes, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y agroalimentario, que ofrecen un servicio personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar el sector empresarial.

En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para sus operaciones en el extranjero.

La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos. Por su parte, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para "seguir avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social".