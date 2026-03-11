El Gobierno amplía las becas 2026: hasta 700 euros incluso sin estar matriculado al 100%

La política de becas da un paso que muchos estudiantes llevaban años esperando. El Gobierno ha aprobado una reforma que flexibiliza los requisitos académicos y permitirá acceder a parte de las ayudas aunque no se curse el año completo. La medida, avalada por el Consejo de Ministros del 10 de marzo, se aplicará en la convocatoria del curso 2026-2027 y forma parte del mayor paquete de inversión pública en becas de la serie histórica.

En concreto, los universitarios y alumnos de enseñanzas artísticas superiores que se matriculen de entre 48 y 59 créditos (sin llegar al curso completo habitual) podrán recibir hasta 700 euros en ayudas directas si cumplen el resto de condiciones económicas y académicas. El cambio rompe una exigencia tradicional que dejaba fuera a miles de estudiantes que compaginan estudios con empleo o responsabilidades familiares.

La nueva regulación fija dos cuantías compatibles en casos de matrícula parcial:

350 euros de ayuda ligada a la renta .

. 350 euros de ayuda por residencia durante el curso.

Hasta ahora, estas partidas estaban reservadas a quienes formalizaban matrícula completa. Con el ajuste normativo, el Ejecutivo busca adaptar el sistema a la realidad de estudiantes que reducen carga lectiva por motivos laborales o personales.

Más inversión y colectivos prioritarios

La reforma se integra en el real decreto anual de becas, que eleva la dotación total hasta una cifra récord y consolida nueve años consecutivos de incrementos presupuestarios. El objetivo declarado es ampliar cobertura y reducir barreras de acceso a la educación superior en un contexto de aumento de costes académicos y de vivienda.

Además de la flexibilidad en la matrícula, el paquete incorpora otras mejoras relevantes:

Actualización de umbrales económicos , lo que amplía el número de potenciales beneficiarios.

, lo que amplía el número de potenciales beneficiarios. Refuerzo de ayudas de desplazamiento para estudiantes de territorios extrapeninsulares que cursan estudios en la Península.

para estudiantes de territorios extrapeninsulares que cursan estudios en la Península. Ajustes para alumnado con discapacidad, que podrá ser considerado a efectos de beca como matrícula completa con una carga lectiva inferior.

El impacto estimado por el Ejecutivo apunta a decenas de miles de estudiantes que podrán mantener apoyo público pese a no cursar el total de créditos.

Qué deben tener en cuenta los estudiantes

La medida no crea una beca nueva, sino que modifica los criterios de acceso a las ayudas generales. Se mantienen los requisitos de renta familiar, rendimiento académico y procedimientos de solicitud habituales.

El calendario oficial de presentación de solicitudes se publicará en los próximos meses, como es habitual antes del inicio del curso universitario. Hasta entonces, Educación recomienda revisar los requisitos y preparar la documentación económica con antelación.

Para muchos hogares, el mensaje es claro: estudiar a tiempo parcial ya no implica quedarse sin respaldo público.