Barcelona lanza LIDERA, un polo económico para impulsar el liderazgo femenino que acompañará a 3.000 mujeres al año

El Ayuntamiento de Barcelona ha inaugurado LIDERA, un nuevo polo de actividad económica destinado a impulsar el liderazgo profesional y empresarial de las mujeres, con capacidad para acompañar a más de 3.000 usuarias al año. El equipamiento, impulsado por Barcelona Activa, contará con una inversión municipal de 1,5 millones de euros anuales y se ubicará en la segunda planta del edificio MediaTIC, en el distrito tecnológico del 22@.

El programa Lidera se enmarca dentro de la estrategia municipal de polos de actividad económica dentro de la agenda económica Barcelona Impulsa 2035. Con una dotación presupuestaria de 890 millones de euros entre los años 2024 y 2027, de los cuales más de 215 millones se asignaron durante este 2025, quiere fomentar proyectos de innovación, industria verde circular y emprendeduría en la Franja del Besòs, el 22@ y la zona litoral. De momento, ya han sido inaugurados el polo audiovisual de las Tres Xemeneies, el del Campus Diagonal-Besòs, que impulsará la educación y la investigación o el de economía azul, en el paseo de la Mar Bella.

En el caso de Lidera, el nuevo espacio supone un salto de escala el programa, que ya existía desde 2018 y que hasta ahora atendía a unas 1.500 mujeres al año, principalmente emprendedoras. Así, con este nuevo polo, BCN Activa quiere ampliar el alcance y abordar de forma más estructural las barreras que frenan la carrera profesional de las mujeres. “Hasta ahora el programa estaba más centrado en mujeres emprendedoras, pero queremos que sea algo más transversal y abordar problemas estructurales”, explica Itziar Blasco, directora ejecutiva de Empresa y Emprendimiento de Barcelona Activa, en conversación con EL PERIÓDICO.

Un espacio para formación, emprendimiento y liderazgo

El nuevo centro ocupará 1.500 metros cuadrados en el edificio MediaTIC, un inmueble ya alberga otros servicios de Barcelona Activa: en la planta baja se encuentra el área de empresas y en la primera el centro de formación tecnológica Cibernàrium. Así, según detalla Blasco, la apertura del nuevo polo ha implicado reorganizar algunos espacios del edificio, como la incubadora de startups que antes estaba en esa planta y que ahora se ha trasladado al edificio Glòries.

¿Qué nuevos servicios se incluyen? Pues desde LIDERA explican que se centrarán en tres grandes áreas, donde destaca la formación y desarrollo de talento, impulso al emprendimiento y acceso a financiación, y creación de ecosistema empresarial. Entre otras iniciativas, incluirá programas de mentoría, formación digital, apoyo a startups lideradas por mujeres y espacios de coworking. El centro también buscará aumentar la presencia femenina en sectores tradicionalmente masculinizados, como la tecnología, la logística, la construcción o las ingenierías.

Más alianzas y foco en la financiación

Uno de los ejes que Barcelona Activa quiere reforzar es la colaboración con entidades externas. Actualmente el programa ya trabaja con unas 25 organizaciones, con las que intercambia servicios y espacios.

Otra de las prioridades será mejorar el acceso a financiación para proyectos liderados por mujeres, tanto pública como privada. En este sentido, Blasco comparte que Barcelona Activa está manteniendo conversaciones con MicroBank, banco participado al 100% por Caixabank que concede microcréditos, para desarrollar nuevas alianzas. Otra de las novedades más destacadas es que la entidad prevé lanzar en 2026 el primer foro de inversión centrado exclusivamente en startups lideradas por mujeres con sede en Barcelona, abierto tanto a proyectos incubados por Barcelona Activa como a otros del ecosistema local.

La iniciativa también se enmarca en las políticas municipales para mejorar la calidad del empleo. Según datos del Ayuntamiento, la brecha salarial de género en Barcelona se sitúa en el 15,8%, mientras que la presencia femenina sigue siendo muy desigual según sectores: apenas el 18,4% en la construcción, frente a más del 83% en actividades del hogar.