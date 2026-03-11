Los catalanes hacen un 21% más de horas extra de las que faltan al trabajo por estar de baja

Cada año, los catalanes 'regalan' un 21% más de horas en el trabajo de las que luego dejan de trabajar cuando se ponen enfermos. Si se suman los todas las prolongaciones de jornada, las horas realizadas durante el tiempo libre del trabajador y las horas trabajadas estando el empleado enfermo, estas exceden ampliamente las que luego a lo largo del año se pierden por aquellos empleados que están de baja por enfermedad común o por accidente de trabajo. Cada año, según dicho saldo, las empresas obtienen un beneficio de 4.900 euros por empleado, según el informe presentado este miércoles por el sindicato UGT de Catalunya.

“Queremos cortar de raíz este discurso, hay un interés empresarial de mantener este falso relato y no permitiremos que el Departament de Salut lo compre”, ha afirmado el secretario de política sindical de la UGT de Catalunya, Óscar Riu, este miércoles en rueda de prensa. “El verdadero desequilibrio es el tiempo regalado a las empresas”, ha añadido.

Durante los últimos años, el número de ausencias por enfermedad –técnicamente conocidas como incapacidades temporales- no ha dejado de aumentar y hoy es casi el doble si se compara con los niveles de hace 10 años. En 2024, último ejercicio completo con datos disponibles, se emitieron en Catalunya un total de 2,3 millones de partes de baja. No obstante, pese a ese aumento de las incapacidades –cuyo origen es objeto de debate y disenso-, “los empresarios de este país nos deben horas”, ha afirmado el sindicalista.

Según su informe, al año se pierden en Catalunya un total de 312,9 millones de horas cada año por estar enfermo, frente a las 396,2 millones que se trabajan de más por empleados que faenan en su tiempo libre, hacen horas extras o van a trabajar pese a estar enfermo. Un balance negativo sobre el que desde el sindicato reclaman a la Administración que intervenga.

El Gobierno buscaba atajar los excesos horarios mediante una reforma de la norma que obliga a las empresas a registrar la jornada, con el objetivo de hacer el fichaje más efectivo y controlable. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció en septiembre que empezaba el cambio reglamentario de dicha norma y hasta la fecha, casi medio año después, no ha habido más novedades.

Contra las "bajaciones"

Otra crítica de UGT es la infradotación de efectivos de la Inspección de Trabajo, que es quien debe de intervenir si en una empresa se hacen de manera recurrente horas de más. Según el informe de la central, que recoge datos de la propia Generalitat, cuatro de cada 10 catalanes hacen de manera recurrente horas extras. Dichos datos no concretan si luego estas son remuneradas o compensadas, como establece la ley.

Varias voces empresariales explican el repunte de bajas debido al incremento de las bajas de muy corta duración, concretamente “los lunes y los viernes”, según ha destacado recientemente el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Uno de sus vicepresidentes, Lorenzo Amor, las calificó de “bajaciones”. Desde la UGT replican que ese no es el problema y que los empresarios tratan de manipular el debate. Según sus datos analizados, solo 18 de los convenios colectivos vigentes en Catalunya garantizan a sus empleados el 100% de salario desde el primer día, de un total de 285 convenios. “Es falso que la gente coja bajas cortas porque cobra desde el primer día. Basta de mentiras”, ha replicado Riu.

Sanidad "colapsada"

Patronales y sindicatos difieren en muchos puntos en lo relativo al repunte de bajas laborales, sus causas y potenciales soluciones. No obstante, ambas partes coinciden en que parte de ese aumento se debe a la saturación del sistema sanitario público. Más listas de espera que provocan que las dolencias se alarguen por falta de pruebas para el diagnóstico o intervenciones para curar al paciente.

UGT ha puesto datos sobre la mesa a tal aspecto. Por ejemplo, en traumatología hay 93.072 personas en Catalunya esperando una prueba, con un tiempo medio de demora de 188 días y una espera máxima de casi un año. Precisamente, desde Salut han señalado las bajas traumatológicas, junto a las de salud mental, como uno de los principales cuellos de botella. "Tenemos un sistema sanitario al borde del colapso", ha denunciado el sindicalista, con un presupuesto que debe atender cada vez a más población y a más población de más de 65 años.

Otro elemento que contribuye a prolongar injustificadamente las incapacidades temporales es el “colapso” del ICAM. El Institut Català d’Avaluacions Mèdiques es el organismo encargado de vigilar la duración de las bajas, controlar que una enfermedad es común o profesional (en cuyo caso el tratamiento lo debe asumir desde el primer día la mutua) o dar una incapacidad total y permanente en aquellos casos de enfermedades que ya no tienen cura.

En la provincia de Barcelona hay un tiempo medio de espera para ser visitado por uno de los facultativos del ICAM de entre 18 y 22 meses, según ha explicado Riu. Lo que provoca que una parte de las bajas de más larga duración se eternicen.