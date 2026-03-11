Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMiranda de EbroPorqueresPeste porcinaR3 - RodaliesBajas laboralesAmancio OrtegaInditexAnestesiaAdamuzAlimentaciónPremios OscarEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
instagramlinkedin

Pensionistas

Arcadio Barrera, jubilado: "Cada mes sufro un recorte injusto en mi pensión tras haber cotizado durante más de 44 años"

El colectivo ASJUBI40 denuncia una penalización injusta en sus pensiones, instando al Gobierno a priorizar su situación

Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: "Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble"

Fina, jubilada de 75 años: "No voy de vacaciones, no hacemos nada extra; antes podíamos salir a comer por ahí, ahora ya no"

Un jubilado.

Un jubilado. / Archivo

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La pensión de jubilación es una de las ayudas más importantes para los ciudadanos. Una medida que está dirigida para todos aquellas personas que ya han dejado de trabajar. Sin embargo, la gestión de esta ayuda siempre genera mucha controversia, debido a que los cambios suelen ser constantes.

Hace unos días, el colectivo ASJUBI40, que agrupa a jubilados con más de 40 años cotizados, alzó la voz para poner fin a lo que consideran una penalización injusta en sus prestaciones. Uno de los jubilados más críticos con la situación fue Arcadio Barrera, quien denuncia que sigue sufriendo una reducción en su pensión pese a haber superado ampliamente el periodo de cotización exigido.

Con más de 44 años cotizados, el jubilado expresó que "recientemente hemos escuchado a la ministra anunciar la posibilidad de aprobar medidas sociales sin necesidad de pasar por la Cámara".

Desde su punto de vista, si el Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, considera implementar procesos rápidos para ciertos asuntos, la situación de quienes han aportado durante más de cuarenta años debería ser una de las prioridades. "Si existe una vía rápida para cuestiones sociales, nuestra solución debe estar contemplada ahí", advirtió.

El jubilado recordó que desde el propio Ejecutivo se expuso que existen asuntos que no pueden esperar la deliberación parlamentaria ordinaria: "Ministra, usted misma ha afirmado que hay asuntos que no pueden esperar a la deliberación del Congreso. La justicia para quienes hemos cotizado más de 40 años representa precisamente uno de estos temas urgentes".

Una pareja de jubilados descansa en la playa.

Una pareja de jubilados descansa en la playa. / agencia

Asimismo, Barrera quiso dejar claro que el respaldo político ya quedó patente en anteriores votaciones: "Ya no resulta necesario testar la opinión del Congreso. En noviembre la respuesta fue clara y afirmativa. La mayoría social y parlamentaria respalda nuestra reivindicación".

"No queremos escuchar más sobre trámites y sobre esperas interminables, debido a que no se trata de una cuestión de tiempo, sino de una decisión y compromiso", compartió.

Noticias relacionadas

No dudó en decir que el Gobierno dispone de instrumentos legales suficientes para actuar de oficio cuando se trata de proteger derechos sociales, a lo que recordó que "no somos una moneda de cambio en el debate político. Somos ciudadanos con derechos".

TEMAS

  1. La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
  2. La CEOE plantará a Yolanda Díaz y no negociará la reforma para dar voz a los trabajadores en los consejos de administración
  3. Una alianza empresarial desarrollará en España el componente que multiplica la potencia de armas y radares
  4. Los supermercados Aldi buscan 1.100 nuevos trabajadores para su red de 500 tiendas en España
  5. Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
  6. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  7. El Supremo sanciona a un juez 'primerizo' por actuar contra una fiscal con la que había discutido
  8. Los maestros y profesores catalanes serán los terceros mejor pagados de España, según el Govern

El precio del euríbor hoy, 11 de marzo: el índice se desploma y da un respiro a los hipotecados

El precio del euríbor hoy, 11 de marzo: el índice se desploma y da un respiro a los hipotecados

El Constitucional ampara al PSOE y establece que Ayuso vulneró derechos políticos al suprimir la posibilidad de enmiendas a la ley de Telemadrid

El Constitucional ampara al PSOE y establece que Ayuso vulneró derechos políticos al suprimir la posibilidad de enmiendas a la ley de Telemadrid

Irán advierte de que no permitirá el paso de petróleo por Ormuz para EEUU o Israel

Irán advierte de que no permitirá el paso de petróleo por Ormuz para EEUU o Israel

Compañeros y amigos se despiden del periodista Raúl del Pozo en la capilla ardiente

Compañeros y amigos se despiden del periodista Raúl del Pozo en la capilla ardiente

Rodolfo Sancho, la incorporación estrella a la serie 'Entre tierras': "Mi personaje es un hombre que no se derrumba"

Rodolfo Sancho, la incorporación estrella a la serie 'Entre tierras': "Mi personaje es un hombre que no se derrumba"

Los 100 mejores colegios de España según la lista Forbes 2026: ni uno público

Los 100 mejores colegios de España según la lista Forbes 2026: ni uno público

El Barça se fatiga y Flick se refugia en la defensa

El Barça se fatiga y Flick se refugia en la defensa

Xènia València, psicóloga: "Un profesional de la salud mental también puede equivocarse"