Andrés Millán, abogado: "Puedes pasar de pagar un 34% a solo un 1% o menos en la Renta"

La subida constante de precios y la inflación han afectado de manera directa la economía de los hogares españoles, lo que hace que planificar bien la declaración de la Renta sea más importante que nunca. Muchos contribuyentes buscan estrategias para reducir los impuestos a pagar o conseguir un resultado más favorable que alivie su carga fiscal.

Con la campaña del IRPF 2025/26 a la vuelta de la esquina, los ciudadanos se preparan para presentar sus declaraciones, y el abogado Andrés Millán, conocido como @lawtips en redes sociales, ha explicado en uno de sus vídeos de TikTok una fórmula que puede resultar interesante para pagar menos.

El experto señala que realizar donaciones "es una de las mejores formas de pagar pocos impuestos". Según explica, cuando alguien dona un bien o activo, la operación suele generar dos obligaciones fiscales: por un lado, el donante debe tributar en el IRPF por la diferencia entre el precio al que adquirió ese bien y el valor que tiene en el momento de la donación; por otro, quien recibe la donación debe pagar el impuesto de sucesiones y donaciones.

Andres Millan, abogado laboralista. / Linkedin

Millán recuerda que este último impuesto puede ser bastante elevado en teoría, pero en la práctica suele estar muy reducido cuando se trata de familiares directos: "En el caso de padres e hijos está muy bonificado en la mayoría de comunidades autónomas". Aunque el impuesto podría llegar a rondar el 34%, en muchos territorios se reduce considerablemente y puede quedarse "en torno a un 1% o incluso menos".

A raíz de esto, muchas personas le preguntan si se puede aplicar un sistema parecido con otros activos que también tienen ventajas fiscales, como los fondos de inversión. Sin embargo, el abogado aclara que en este caso no funciona igual, porque cuando se dona un fondo de inversión sí se genera una ganancia patrimonial para quien lo entrega.

Para ilustrarlo, pone un ejemplo: "Imagínate que el valor por el que adquiriste el fondo, el valor medio en el que fuiste adquiriendo el fondo, son 500.000 euros, y ahora mismo el fondo vale un millón de euros. Si tú se lo donas a tu hijo, él pagará muy poco por el impuesto en sucesiones y donaciones. Puede ser un 1% de un millón de euros, que son 10.000 euros o incluso menos. Pero tú, como donante, vas a tener que pagar por la diferencia entre ese coste de adquisición y el valor de venta".

Eso significa que Hacienda considerará que existe una ganancia de 500.000 euros. Esa cantidad se integra en la base del ahorro del IRPF, donde los impuestos pueden rondar el 25% de media o incluso más. En un caso como el del ejemplo, la factura fiscal podría ascender aproximadamente a 125.000 euros.

Exención de IRPF con donación. / SPORT

Según explica el abogado, hay una situación en la que esta carga desaparece: cuando el traspaso se produce mediante una herencia. En ese escenario, el fallecido no tributa por la ganancia y el heredero únicamente paga el impuesto correspondiente, que en algunos territorios puede situarse entre el 0% y el 1%.

Además, el valor de adquisición del activo se actualiza para el heredero. Es decir, si el fondo estaba valorado en un millón cuando se hereda, ese será el nuevo punto de partida fiscal. De este modo, si años después se vende por 1,1 millones, los impuestos solo se calcularán sobre los 100.000 euros de ganancia y no sobre toda la revalorización acumulada desde los 500.000 iniciales. "Esto es la leche, se va reiniciando el valor del fondo con cada persona que lo hereda", zanja Millán.