Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Francisca CadenasIránTrumpMeloniIone BelarraViviendaCollserolaBarcelonaEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
instagramlinkedin

En Gran Vía

Las alitas de pollo más famosas de Estados Unidos llegan a España con su primer restaurante físico en Madrid

La marca americana recalca que la capital será el punto de partido de su proyecto físico en el país, que ya tiene una fuerte demanda por parte de los consumidores a través del 'delivery'

Bodegón de productos de Wingstop, en una imagen de archivo

Bodegón de productos de Wingstop, en una imagen de archivo / WINGSTOP / Europa Press

Europa Press

Europa Press

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Wingstop, la cadena de restauración americana especializada en alitas de pollo, refuerza su presencia en España con la apertura de su primer restaurante físico en Madrid tras cuatro años operando exclusivamente a través del canal de 'delivery', según informa en un comunicado. En concreto, el espacio, ubicado en pleno eje comercial de la Gran Vía madrileña, abrirá sus puertas el próximo 26 de marzo y su apertura marca el inicio de una nueva fase estratégica para la compañía en el mercado español.

De esta forma, la entrada en los restaurantes físicos llega después de que la marca haya validado con éxito su propuesta de valor en España. Desde su entrada en el mercado español, Wingstop ha registrado una fuerte demanda por parte de los consumidores a través del 'delivery', confirmando la buena acogida de la marca entre los consumidores locales y sentando las bases para su siguiente fase de crecimiento.

"Esta apertura en Gran Vía representa mucho más que un nuevo restaurante: marca el punto de partida de nuestro proyecto físico en España. Nace de la ambición de construir marca, experiencia y comunidad, situando el sabor en el centro de todo lo que hacemos. Nuestro objetivo es trasladar el posicionamiento que ya ha conectado con los consumidores españoles en el mundo del 'delivery', a la experiencia de marca completa en el restaurante, creando un lugar donde esa conexión cobre vida de una manera tangible, cercana y memorable", han indicado desde Wingstop.

Más de 3.000 restaurantes

Wingstop forma parte de Wingstop Inc., una compañía fundada en 1994 y con sede en Dallas (Texas), que opera y franquicia más de 3.000 restaurantes en Estados Unidos, México, Europa, Oriente Medio y Asia, de los cuales el 98% están gestionados por socios de la marca.

Con la apertura de su primer restaurante en España, Wingstop posiciona el mercado nacional como una prioridad dentro de su estrategia internacional y activa un plan de crecimiento sostenible centrado en el desarrollo de la red, el talento y la construcción de comunidad.

Noticias relacionadas

De esta forma, la 'flagship' de Madrid refleja el ADN global de la marca con un espacio en el que se combina una estética urbana, pantallas digitales y kioscos de auto pedido personalizados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
  2. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  3. La CEOE plantará a Yolanda Díaz y no negociará la reforma para dar voz a los trabajadores en los consejos de administración
  4. Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
  5. Una alianza empresarial desarrollará en España el componente que multiplica la potencia de armas y radares
  6. Los supermercados Aldi buscan 1.100 nuevos trabajadores para su red de 500 tiendas en España
  7. El Supremo sanciona a un juez 'primerizo' por actuar contra una fiscal con la que había discutido
  8. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026

Champions League: Real Madrid - Manchester City, en imágenes

Champions League: Real Madrid - Manchester City, en imágenes

Así hemos vivido el Real Madrid - Manchester City de los octavos de final de la Champions League

Así hemos vivido el Real Madrid - Manchester City de los octavos de final de la Champions League

Valverde se disfraza de Mbappé para golear al City de Guardiola

Valverde se disfraza de Mbappé para golear al City de Guardiola

Dardo de Meloni a Sánchez: "La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España"

Dardo de Meloni a Sánchez: "La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España"

Las alitas de pollo más famosas de Estados Unidos llegan a España con su primer restaurante físico en Madrid

Las alitas de pollo más famosas de Estados Unidos llegan a España con su primer restaurante físico en Madrid

Expertos discrepan sobre cómo ajustar la universidad a la empresa del futuro

Expertos discrepan sobre cómo ajustar la universidad a la empresa del futuro

Henkel ganó 2.058 millones en 2025, un 1,3% más, pese a reducir un 5,1% las ventas

Henkel ganó 2.058 millones en 2025, un 1,3% más, pese a reducir un 5,1% las ventas

Sorteo Bonoloto del miércoles 11 de marzo de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 11 de marzo de 2026