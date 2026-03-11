Las alitas de pollo más famosas de Estados Unidos llegan a España con su primer restaurante físico en Madrid

Wingstop, la cadena de restauración americana especializada en alitas de pollo, refuerza su presencia en España con la apertura de su primer restaurante físico en Madrid tras cuatro años operando exclusivamente a través del canal de 'delivery', según informa en un comunicado. En concreto, el espacio, ubicado en pleno eje comercial de la Gran Vía madrileña, abrirá sus puertas el próximo 26 de marzo y su apertura marca el inicio de una nueva fase estratégica para la compañía en el mercado español.

De esta forma, la entrada en los restaurantes físicos llega después de que la marca haya validado con éxito su propuesta de valor en España. Desde su entrada en el mercado español, Wingstop ha registrado una fuerte demanda por parte de los consumidores a través del 'delivery', confirmando la buena acogida de la marca entre los consumidores locales y sentando las bases para su siguiente fase de crecimiento.

"Esta apertura en Gran Vía representa mucho más que un nuevo restaurante: marca el punto de partida de nuestro proyecto físico en España. Nace de la ambición de construir marca, experiencia y comunidad, situando el sabor en el centro de todo lo que hacemos. Nuestro objetivo es trasladar el posicionamiento que ya ha conectado con los consumidores españoles en el mundo del 'delivery', a la experiencia de marca completa en el restaurante, creando un lugar donde esa conexión cobre vida de una manera tangible, cercana y memorable", han indicado desde Wingstop.

Más de 3.000 restaurantes

Wingstop forma parte de Wingstop Inc., una compañía fundada en 1994 y con sede en Dallas (Texas), que opera y franquicia más de 3.000 restaurantes en Estados Unidos, México, Europa, Oriente Medio y Asia, de los cuales el 98% están gestionados por socios de la marca.

Con la apertura de su primer restaurante en España, Wingstop posiciona el mercado nacional como una prioridad dentro de su estrategia internacional y activa un plan de crecimiento sostenible centrado en el desarrollo de la red, el talento y la construcción de comunidad.

De esta forma, la 'flagship' de Madrid refleja el ADN global de la marca con un espacio en el que se combina una estética urbana, pantallas digitales y kioscos de auto pedido personalizados.