Guerra IránYolanda DíazAlimentaciónMercadonaArmamentoIkeaRodaliesDonald TrumpPrecio diéselbonÀreaEncuestas Castilla y LeónJoan LaportaRenta 2026Cambio de hora 2026
La tienda 9: el nuevo modelo de Mercadona

Juan Roig dice que a final de año habrá 59 de este tipo de establecimientos, que tendrán más espacio para las comidas preparadas y el producto fresco

Interior de una tienda de Mercadona

Interior de una tienda de Mercadona / Manuel Bruque/Efe

José Luis Zaragozá

Valencia
El dueño de Mercadona, Juan Roig, ha explicado este martes, durante la presentación de resultados de la compañía, cuál es el nuevo modelo de tienda que se va a imponer en la cadena de distribución. La ha denominado tienda 9.

La cifra de establecimientos asciende a 1.672 y dice Roig que "ya se mueve poco". Tras abrir 43 nuevas, cerrar 45 y reformar, 14; el máximo dirigente de la cadena de supermercados asegura que quiere tiendas más cómodas y rentables. El nuevo modelo de "tienda 9" tendrá más espacio para las comidas preparadas y espacio para frescos. Habrá un obrador central, con una renovación de equipos. Todo ello supondrá una inversión de 3.700 millones de euros. Al final del año habrá 59 "tiendas 9". Ahora hay una, en fase de pruebas.

Proveedores

Respecto a la estrategia de Mercadona con sus proveedores, que suman unas 2.000 firmas, Roig ha destacado que han invertido 1.700 millones de euros y han generado 5.200 nuevos puestos de trabajo."Todos los proveedores de Mercadona obtienen beneficios", puntualiza el máximo propietario de Mercadona,

Impuestos

Mercadona no cerró durante el apagón del 28 de abril porque cada tienda tiene grupos electrógenos para seguir funcionando. "Se dispararon las ventas", ha apuntado Roig.

"Tenemos orgullo de pagar impuestos, lo que toca", ha comentado Roig. Del impuesto de beneficios paga 690 millones, con una tasa efectiva del 22,8%. A la Seguridad Social abona 1.100 millones. Del IRPF, 675 millones y del IVA, 719 millones La Seguridad Social de los trabajadores llega a los 223 millones. En total, 3.400 millones de euros.

Mercadona genera el 3,1% del empleo total de España (647.000 personas, entre diretos, indirectos e inducidos, incluidos sus proveedores), con una aportación del 1,9% del PIB; según un estudio del IVIE.

