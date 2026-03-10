Sergio, empresario del transporte, sobre la situación del mercado laboral en España: "Si fuésemos todos autónomos el país iría de otra manera"

Uno de los asuntos que suele enfrentar a los trabajadores en España es el debate de ser asalariado o autónomo. En muchos casos, los trabajadores suelen tener en cuenta factores como la estabilidad salarial, respaldo médico o libertad de acción, entre otros.

Según datos oficiales, el país cuenta con una fuerza laboral de 22,46 millones de trabajadores, de los que la mayoría son asalariados. En comparación a ello, la cifra de autónomos permanece bastante más reducida, situándose en los 3.406.745 de personas, es decir, un 16% del total de ocupados.

El rendimiento aumenta al convertirse en autónomo

Uno de los defensores del sector de los autónomos es Sergio Laina, empresario dedicado al reciclaje y transporte. Durante su entrevista en el canal de YouTube Rutas de Éxito, este joven empresario ha propuesto una idea que puede resultar polémica para algunas personas: España funcionaría mejor si la mayoría de trabajadores fueran autónomos en vez de asalariados.

En un primer lugar, Sergio ha señalado el aumento de productividad que puede suponer volverse autónomo, al convertirse el trabajador en responsable directo de su negocio o herramienta de trabajo. Para el empresario, por ejemplo, cuando un conductor pasa a ser autónomo, su rendimiento se incrementa y se preocupa más por los gastos de reparación y combustible.

Un sueldo más alto para el trabajador, pero con mayor autogestión

El modelo alternativo que propone busca que las empresas paguen un mayor sueldo al trabajador (4.000 o 5.000 euros mensuales), a cambio de gestionar sus propios gastos, cotizaciones y seguros. De esta forma, considera que la mentalidad del país respecto al trabajo cambiaría.

Para Laina, su sector es una muestra del gran rendimiento que genera hacerse autónomo, pudiendo elegir cuántas horas trabajar y el número de viajes que realizas. En este caso, el trabajador cuida más el equipo, optimiza su tiempo y aumenta la productividad. De hecho, según este, el gran problema del mercado laboral sería premiar las horas por encima de la productividad.

Los problemas del mercado laboral en España

Otro de los desafíos que afrontan muchos sectores laborales sería la falta de mano de obra cualificada, obligando a muchas empresas a reclutar conductores desde países extranjeros. A ello se podría sumar la creciente presión fiscal y el peso de los impuestos sobre los ingresos de trabajadores y empresarios.

Noticias relacionadas

Además, el problema no se centra solo en la economía, sino también en la cultura profesional de los jóvenes, que en los últimos años aspiran cada vez menos a crear empresas o trabajar por cuenta propia. En todo caso, Sergio Laina señala que el esfuerzo por convertirse en autónomo merece la pena, animando a los más jóvenes a no conformarse y emprender con ilusión y constancia.