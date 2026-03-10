Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránYolanda DíazAlimentaciónMercadonaArmamentoIkeaRodaliesDonald TrumpbonÀreaEncuestas Castilla y LeónJoan LaportaRenta 2026Cambio de hora 2026
instagramlinkedin

Finanzas personales

La seria advertencia de un banco sobre pagar con la tarjeta en el móvil en tiempos de crisis internacional: 'Puede haber vulnerabilidades'

Se acabaron las tarjetas que no pediste: el Gobierno obliga a los bancos a pedir tu consentimiento antes de dar crédito

Pagar con el móvil se ha impueto al efectivo y la tarjeta física

Pagar con el móvil se ha impueto al efectivo y la tarjeta física / EuropaPress

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hoy en día, prácticamente todo el mundo paga cualquier gasto con el móvil y una gran mayoría de gente ha dejado incluso de llevar cartera. Pero ¿qué pasa si un día el móvil se queda sin batería o internet deja de funcionar?

Ante un escenario 'apocalíptico' de estas características, el banco central de Suecia (Sveriges Riksbank) ha lanzado una serie de recomendaciones para que en dicho caso los ciudadanos no se quedasen sin poder pagar. La idea principal es sencilla: no pongas todos los huevos en la misma cesta.

El problema: depender solo del móvil

Suecia es uno de los países más digitalizados del mundo, y eso tiene ventajas, pero también riesgos. El banco central avisa de que "la situación internacional actual y el alto grado de digitalización de Suecia pueden generar vulnerabilidades en el sistema de pagos"; un enfoque que podrían compartir otros países de la Unión Europea, entre ellos España. Y ojo, porque no lo dice como algo lejano o poco probable: lo relaciona directamente con la defensa del país y con situaciones de emergencia.

Con estas palabras, lo que tratan de transmitir es que hace falta tener distintas alternativas para garantizar "la capacidad del público para realizar pagos en caso de interrupciones temporales, crisis y, en el peor de los casos, guerra". Dicho de otro modo: si solo pagas con Apple Pay o Google Pay y algo falla, te quedas sin opciones.

La solución más obvia: recuperar la tarjeta física

El Riksbank recuerda también algo que para muchos ya es cosa del pasado: llevar la tarjeta encima. Según el banco, quienes hayan dejado de usar la cartera "también deberían tener a mano sus tarjetas físicas en caso de que su teléfono móvil se descargue o deje de funcionar".

No se trata solo por tener un plan B, ya que "el chip de la tarjeta física también puede utilizarse para realizar pagos sin conexión en caso de interrupciones". Además, el banco recomienda tener "al menos dos tarjetas de diferentes redes, como Visa y Mastercard", por si una de las dos redes dejase de funcionar.

El efectivo también importa

El otro consejo es todavía más previsible: contar con dinero en metálico en casa. El banco sugiere guardar unas 1.000 coronas suecas (unos 90 euros) por cada adulto del hogar, lo suficiente para cubrir "una semana de compras esenciales".

Noticias relacionadas

Con todo, no basta con guardarlo en un cajón: también hacen un llamamiento a usarlo de vez en cuando para "mantener los sistemas de efectivo en funcionamiento", ya que, si nadie paga en efectivo, las tiendas dejan de aceptarlo y los cajeros desaparecen.

TEMAS

  1. Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
  2. La CEOE plantará a Yolanda Díaz y no negociará la reforma para dar voz a los trabajadores en los consejos de administración
  3. Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
  4. Audiencias TV ayer: La entrevista de Irene Rosales impulsa a 'De viernes' frente a un nuevo liderazgo de 'El Desafío
  5. Encuesta GESOP: El 73% de los votantes de ERC son partidarios de apoyar los presupuestos de la Generalitat
  6. Apicultores profesionales dan las claves para que no te den jarabe por miel: 'La que se pone dura tras un tiempo, la fea, es la de calidad
  7. El monumento franquista de la Batalla del Ebro cumple 60 años a la espera de la sentencia judicial para ser retirado: 'No habrá un segundo referéndum
  8. Detenido el propietario de una empresa de limpieza y gestión de residuos de Malgrat de Mar por explotación laboral

Así fue la gala de los premios Cata Mayor

RedMagic 11 Air: potencia Elite en un cuerpo de pluma

RedMagic 11 Air: potencia Elite en un cuerpo de pluma

Sílvia Orriols acusa a Puigdemont de "abandonar" Catalunya y asegura que ya no conoce la "realidad del país"

Sílvia Orriols acusa a Puigdemont de "abandonar" Catalunya y asegura que ya no conoce la "realidad del país"

Thylane Blondeau, 'la niña más guapa del mundo', anuncia su boda 20 años después de hacerse mundialmente famosa

Thylane Blondeau, 'la niña más guapa del mundo', anuncia su boda 20 años después de hacerse mundialmente famosa

Disney prepara 'Tink', una serie de acción real de Tinker Bell, la Campanilla de 'Peter Pan'

Disney prepara 'Tink', una serie de acción real de Tinker Bell, la Campanilla de 'Peter Pan'

DIRECTO IRÁN | Irán contradice a Trump, afirma que puede "expandir" la guerra y que sus misiles "son ahora más potentes"

DIRECTO IRÁN | Irán contradice a Trump, afirma que puede "expandir" la guerra y que sus misiles "son ahora más potentes"

Von der Leyen considera que Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear

Von der Leyen considera que Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear

Ustec y Aspepc no aceptan el acuerdo de Educació y mantienen la huelga: fechas y claves

Ustec y Aspepc no aceptan el acuerdo de Educació y mantienen la huelga: fechas y claves