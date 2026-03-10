Finanzas personales
La seria advertencia de un banco sobre pagar con la tarjeta en el móvil en tiempos de crisis internacional: 'Puede haber vulnerabilidades'
Se acabaron las tarjetas que no pediste: el Gobierno obliga a los bancos a pedir tu consentimiento antes de dar crédito
Hoy en día, prácticamente todo el mundo paga cualquier gasto con el móvil y una gran mayoría de gente ha dejado incluso de llevar cartera. Pero ¿qué pasa si un día el móvil se queda sin batería o internet deja de funcionar?
Ante un escenario 'apocalíptico' de estas características, el banco central de Suecia (Sveriges Riksbank) ha lanzado una serie de recomendaciones para que en dicho caso los ciudadanos no se quedasen sin poder pagar. La idea principal es sencilla: no pongas todos los huevos en la misma cesta.
El problema: depender solo del móvil
Suecia es uno de los países más digitalizados del mundo, y eso tiene ventajas, pero también riesgos. El banco central avisa de que "la situación internacional actual y el alto grado de digitalización de Suecia pueden generar vulnerabilidades en el sistema de pagos"; un enfoque que podrían compartir otros países de la Unión Europea, entre ellos España. Y ojo, porque no lo dice como algo lejano o poco probable: lo relaciona directamente con la defensa del país y con situaciones de emergencia.
Con estas palabras, lo que tratan de transmitir es que hace falta tener distintas alternativas para garantizar "la capacidad del público para realizar pagos en caso de interrupciones temporales, crisis y, en el peor de los casos, guerra". Dicho de otro modo: si solo pagas con Apple Pay o Google Pay y algo falla, te quedas sin opciones.
La solución más obvia: recuperar la tarjeta física
El Riksbank recuerda también algo que para muchos ya es cosa del pasado: llevar la tarjeta encima. Según el banco, quienes hayan dejado de usar la cartera "también deberían tener a mano sus tarjetas físicas en caso de que su teléfono móvil se descargue o deje de funcionar".
No se trata solo por tener un plan B, ya que "el chip de la tarjeta física también puede utilizarse para realizar pagos sin conexión en caso de interrupciones". Además, el banco recomienda tener "al menos dos tarjetas de diferentes redes, como Visa y Mastercard", por si una de las dos redes dejase de funcionar.
El efectivo también importa
El otro consejo es todavía más previsible: contar con dinero en metálico en casa. El banco sugiere guardar unas 1.000 coronas suecas (unos 90 euros) por cada adulto del hogar, lo suficiente para cubrir "una semana de compras esenciales".
Con todo, no basta con guardarlo en un cajón: también hacen un llamamiento a usarlo de vez en cuando para "mantener los sistemas de efectivo en funcionamiento", ya que, si nadie paga en efectivo, las tiendas dejan de aceptarlo y los cajeros desaparecen.
