Reig Jofre anticipa tensiones en la cadena de suministro, pero confía en su estrategia 2026 para sortearlas

Su radiografía financiera de 2025 anuncia problemas, pero ni el consejero delegado de Reig Jofre, Ignasi Biosca, ni su directora financiera, Laura Martí, han hecho amago de preocupación al presentarla formalmente este martes. De su discurso se deduce que la caída de ventas y beneficios de la farmacéutica catalana se debe a varios elementos coyunturales (que hayan tenido que parar una fábrica para modernizarla o que hayan tenido que hacer una inversión extraordinaria en una compra, por ejemplo) y que no tienen ninguna duda de que remontarán en 2026, incluso con lo convulso del panorama geopolítico.

Sí que anticipan tensiones en la cadena de suministro en los próximos meses por todo lo que está ocurriendo entre Irán, Israel y Estados Unidos y como eso está afectando a Oriente Medio. “No tenemos grandes productos que viajen por la zona en conflicto, pero sí por el Canal de Suez y el Mar Rojo”, ha admitido Biosca. “Nos mantenemos alerta”, ha asegurado, en este sentido, Martí, que está preparada para que se den retrasos puntuales en mercancías, un escenario que, ha dicho, van “controlando”.

En cuanto al resto, están tranquilos. “Estamos atentos en cuanto a costes del gas y la electricidad, pero tenemos los precios fijados para el 2026, y tenemos nuestra deuda a un interés fijo”, ha enumerado el consejero delegado, en relación, esto último, al impacto que está teniendo el tipo de cambio en muchos de los balances empresarial de 2025 que se están presentando estos días. En cualquier caso, ha enfatizado, están “muy atentos a como podrían afectar” a ellos o a sus clientes “los acontecimientos que están pasando en el mundo”.

En su caso, este impacto podría ser especialmente sensible teniendo en cuenta que vienen de un 2025 de frenada, que confían remontar sobradamente en 2026. “Vamos a recuperar el crecimiento en ventas, y queremos recuperar el crecimiento de doble dígito en ‘ebitda’ y el incremento del beneficio”, ha resumido Biosca.

Palancas de crecimiento

Se apoya en que si han caído las ventas es porque han fabricado menos antibiótico, por haber parado puntualmente dos líneas de su planta de Toledo para modernizarlas. Reig Jofre prevé tener la autorización para poder reactivar la producción a mitad de este año, lo que permitirá fabricar más que antes y bajar los costes unitarios. “El punto más relevante es tener presente que no hay un problema de demanda: tenemos demanda, tenemos cliente y tenemos producto”, ha defendido el consejero delegado de la farmacéutica.

También le hace ser optimista que otro de los fenómenos que ha influido en el resultado de 2025 es un desembolso extraordinario para hacerse con el control de la ‘startup’ Leanbio, que se dedica a la producción de principios activos biotecnológicos para ellos mismos o para terceros. Sin embargo, esta empresa debería tener terminada su fábrica de 4.000 metros cuadrados de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) este año, lo que supone otra vía de ingresos con la que no se contaba antes. “2026 será un ejercicio importante para nuestro avance en el campo de la biotecnología”, ha afirmado Biosca.

Noticias relacionadas

Por último, el primer ejecutivo de Reig Jofre ha confesado estar buscando “oportunidades de compra” en mercados donde no tienen una presencia comercial directa, como Alemania o Italia. “No tenemos prisa, no vamos a comprar por comprar, pero si encontramos algo interesante, tomaríamos la decisión de forma rápida”, ha zanjado.