Estos son los viajes más recomendables para este verano: la mejor calidad precio

En pleno marzo, mucha gente empieza a organizar sus viajes de verano, ese momento de desconexión en familia o en pareja. El principal problema de la gente suele ser encontrar un lugar bonito y que sea asequible económicamente. Martí Sarrate comenta con Betevé algunos destinos con muy buena relación calidad precio.

Del 20 al 22 de marzo tendrá lugar el B-Travel, un salón que reúne en Barcelona agencias y expertos de todo el mundo para ayudar a elegir, planificar y reservar viajes.

Martí Sarrate, organizador del evento y vicepresidente de Acave, una asociación corporativa de agencias de viajes especializadas, con más de 40 años de actividad, que representa el grupo más grande de agencias de viajes especializadas del país, ha avanzado, antes del evento, sus seis mejores opciones para viajar este año.

Maravilla asiática

En primer lugar, ha recomendado visitar Tailandia. Sarrate destaca la conectividad y las experiencias únicas que ofrece el país. También recalca la importancia de los bajos precios que hay en el país y el poder adquisitivo que gana el turista por la moneda devaluada que tienen: el baht. Según sus cálculos, un viaje de 10 días puede costar de 1.500 a 2.000 euros.

Para los viajeros más clásicos recomienda Egipto, concretamente un itinerario de cuatro noches en un crucero por el río Nilo y tres noches más en la capital, El Cairo. Esta escapada puede salir por unos 1.300 euros dependiendo en que época del año se realice. Egipto ha ganado mucha popularidad turística debido a la apertura del Grand Egyptian Museum.

De Latinoamérica destaca sobre todo Perú. Su importancia está aumentando debido a la gastronomía. En 2025 un restaurante peruano recibió el premio al mejor restaurante del mundo, entregado por The World's 50 Best Restaurants, y esto ha incrementado su turismo. Se calculan poco más de 2.000 euros para una visita muy amplia donde destaca, por encima de todo, la comida.

América del Norte

Sin duda, el continente que más predomina en su lista es América del Norte. México, según Sarrate, es muy complicado verlo por completo en un solo viaje, pero con 2.000 euros puedes visitar varios estados, como Yucatán, Jalisco o Ciudad de México. Estados Unidos, lejos de ser un destino barato, se destaca por el beneficio que obtenemos los europeos con el cambio del euro al dólar. Sarrate comenta que es una buena oportunidad para tener más poder adquisitivo en el país americano.

Finaliza su lista con Turquía, destacando Estambul y Capadocia, un sitio con un paisaje surrealista moldeado por la erosión de la roca volcánica que, además de crear prominentes monolíticos rocosos, ha construido cuevas y valles que han servido como hogares a civilizaciones milenarias. Hay vuelos directos y tiene un precio muy similar a Egipto.