El petróleo se relaja y cae a 93 dólares por las posibles medidas para evitar cortes de suministro

El precio del petróleo ha amanecido con caídas pronunciadas este martes, después del fuerte repunte registrado el lunes, cuando el barril de Brent llegó a rozar los 117 dólares en el pico de la sesión por la escalada de tensiones en Oriente Próximo. En las primeras horas de la jornada, los futuros del Brent cotizan en torno a los 93-94 dólares por barril, mientras que los del crudo estadounidense WTI rondan los 90 dólares, lo que supone caídas cercanas al 6% respecto al cierre de la sesión anterior.

Trump adelanta un posible fin de la guerra

La moderación en los precios llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que el conflicto con Irán podría terminar pronto y avanzara posibles medidas para compensar las interrupciones en el suministro de crudo. Sin embargo, siguen lejos de los 72 dólares de antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Trump calificó las recientes subidas del petróleo como “un precio muy pequeño a pagar por la paz”, y aseguró que los precios “caerán rápidamente” una vez se neutralice la amenaza nuclear iraní mediante la operación militar denominada “Operation Epic Fury”.

El presidente hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en su club de golf de Trump National Doral Miami, en Doral, Florida, donde aseguró que la guerra terminará “muy pronto”. Preguntado sobre si podría ocurrir esta misma semana, respondió: “No”.

Horas antes, en una entrevista con CBS, había afirmado que la contienda estaba “prácticamente completada”, aunque posteriormente matizó esas palabras al señalar que “es algo que podría decir alguna gente”. Además, en su red social Truth Social, amenazó diciendo que "si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará 20 veces más fuerte que hasta ahora",

Además, Trump planteó la posibilidad de permitir algunas exenciones en las ventas de petróleo de países sancionados, especialmente Rusia, con el objetivo de aliviar las tensiones en el suministro global. De hecho, la semana pasada Washington permitió a India comprar petróleo ruso durante al menos un mes, según varios reportes.

El crudo llegó a rozar los 120 dólares

El lunes, los precios del petróleo registraron fuertes oscilaciones tras la escalada del conflicto en Oriente Próximo. En un primer momento, el barril llegó a acercarse a los 120 dólares, después de que fuerzas estadounidenses e israelíes atacaran varias instalaciones energéticas iraníes.

En respuesta, Irán lanzó ataques contra infraestructuras petroleras en distintos países de la región y contra barcos que transitaban por el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula alrededor del 20% del suministro mundial de crudo.

La amenaza sobre esta ruta clave para el comercio energético fue uno de los principales factores que disparó la volatilidad en los mercados petroleros durante las últimas horas.

Los líderes del G7 volverán a reunirse

Por su parte, los ministros de Energía del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, se reunirán virtualmente este martes para abordar la interrupción del suministro provocada por la guerra en Irán y debatir la posible liberación de reservas de petróleo, según la cadena estadounidense CNBC.

La reunión de los ministros de Energía tendrá así lugar un día después del encuentro virtual mantenido por los ministros de Finanzas del G7, que mostraron la disposición del grupo para tomar las medidas necesarias, incluido liberar las reservas estratégicas de crudo, aunque no adoptaron una decisión efectiva.

En este contexto, las Bolsas europeas apuntan a subidas en la apertura de este martes, superiores al 1%.