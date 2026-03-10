Pagos seguros
¿Pagar con tarjeta o con el móvil? El método más seguro recomendado por un experto en seguridad
Cada vez más consumidores usan el móvil para pagar, pero ¿es realmente más seguro que la tarjeta? Un perito judicial explica las diferencias clave
Pagar en tiendas, bares o supermercados es cada vez más rápido. Hoy basta con acercar una tarjeta o el teléfono móvil al datáfono para completar una compra en segundos. El sistema contactless se ha convertido en el método más habitual para millones de consumidores en España.
Sin embargo, con el aumento de estos pagos también han surgido dudas sobre la seguridad. Muchos usuarios se preguntan si es más seguro utilizar la tarjeta de crédito o el móvil. Aunque ambos sistemas están protegidos, los expertos en ciberseguridad señalan que existen diferencias importantes.
El método de pago más seguro
El sistema funciona mediante tecnología inalámbrica de corto alcance. El datáfono detecta el dispositivo a través de radiofrecuencia y recibe la información necesaria para autorizar la operación. El investigador y perito judicial Juan Carlos Galindo explica el proceso: "Es una manera de que no se introduce la tarjeta, emitimos una radiofrecuencia que el datáfono recoge. Recoge a través de una ID una numeración".
El problema, según el especialista, es que en las tarjetas físicas esa identificación suele mantenerse igual. "A través de la tarjeta la ID siempre es la misma, por lo tanto un ‘malote’ nos podría en un momento dado clonar esa ID y no solo la tarjeta sino la forma de comunicarse con los datáfonos", advierte.
En cambio, el pago con móvil añade una capa extra de seguridad. "No así con el teléfono porque el teléfono cada vez que se usa se comunica con una ID diferente", explica Galindo. Esto significa que el dispositivo genera un código distinto en cada transacción, lo que hace mucho más difícil que alguien pueda reutilizar esos datos.
Protección adicional
Además, los teléfonos móviles suelen requerir desbloqueo mediante huella dactilar, reconocimiento facial o código, algo que añade protección adicional. Por el contrario, muchas tarjetas permiten pagos sin PIN para importes pequeños, lo que podría facilitar su uso si se pierden o son robadas.
Los especialistas recomiendan activar siempre el doble factor de autenticación y revisar con frecuencia los movimientos bancarios. Con estas medidas, tanto la tarjeta como el móvil pueden ser seguros, aunque la tecnología del smartphone ofrece actualmente más barreras frente al fraude.
