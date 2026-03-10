El origen del nombre de Mercadona: ni 'mercat' (mercado) ni 'dona' (mujer)

Mercadona, como una de las cadenas de alimentación con más presencia en toda España, está muy presente en el día a día de muchas personas que suelen realizar sus compras habituales en alguna de las tiendas de la franquicia de Juan Roig o que, como mínimo, realiza alguna adquisición puntual en uno de sus supermercados.

Por tanto, tanto el logotipo de las tiendas como la sintonía que se puede escuchar en los supermercados o en cuñas publicitarias, la famosa canción de Mercadona (grabada hace varios años pero renovada de tanto en tanto) nos son muy familiares. Sin embargo, poca gente se ha preguntado del por qué del nombre de la cadena de supermercados. ¿Qué hay detrás de esta elección? ¿Tiene algún significado? ¿Cuál es el verdadero origen?

¿Por qué se llama Mercadona?

La compañía se llamaba en un primer momento Cárnicas Roig, a partir del nombre del patriarca familiar: Francisco, que montó en 1960, en la Pobla de Farnals (Valencia) el negocio junto a Trinidad Alfonso, su esposa. Pero el gran cambio, el germen del actual Mercadona, se produce en 1981.

Hasta hace nada, mucha gente atribuía la elección del nombre a la fusión de las palabras valencianas 'mercat' (mercado) y 'dona' (mujer). Un error que la propia cadena de alimentación ha corregido ante la curiosidad de un usuario de redes sociales, aunque ya en una conferencia de Juan Roig en el 2017 el propio máximo accionista de la firma deslizaba la respuesta correcta del significado de Mercadona.

Según se explica a través de esta cuenta el nombre fue idea del hermano de Juan Roig, Paco (expresidente del Valencia CF), que durante un viaje a Italia conoció la existencia de una marca de pasta italiana, 'Mercadonna'. A Juan y a Paco les gustó tanto que decidieron quitarle una 'n' y bautizar así de manera definitiva a la empresa familiar.