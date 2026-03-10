El serio aviso de Niño Becerra: "¿Se baraja la posibilidad de un gran apagón, sea por un fenómeno eléctrico o por un ciberataque?

El apagón del 28 de abril de 2025 marcó un antes y un después en la vida de los españoles y los portugueses de la península Ibérica. Y es que nadie se imaginó un escenario donde el país se paralizara por falta de luz y, por ende, de internet.

Muchas personas se quedaron atrapadas en trenes y metros, puesto que funcionan con electricidad. Otras muchas no pudieron cocinar, ya que tenían vitrocerámica en vez de fogones de gas, e incluso comprar se convirtió en una misión imposible.

Y es que, con las nuevas tecnologías, gran parte de los ciudadanos realizan los pagos con tarjetas de crédito -sean físicas o a través del móvil-, lo que era imposible en ese momento porque no había electricidad para los datáfonos y lectores de tarjetas y tampoco disponían de dinero en efectivo ni podían sacarlo de un cajero, que también necesita luz para funcionar.

Información a través de radios a pilas

La mayoría intentó adquirir una radio que funcionase con pilas, el único medio por el cual la ciudadanía se podía informar a tiempo real de lo que estaba ocurriendo. Pero con el problema del pago con las tarjetas, muchos vieron frustrados sus intentos.

Tras este golpe de realidad, el economista español Santiago Niño Becerra ha mostrado ahora su preocupación. Y todo, por unas recomendaciones que ha lanzado Suecia a su población.

El banco central sueco Riksbank ha emitido un comunicado, diciendo que la ciudadanía debe prepararse ante posibles fallos en el sistema de pagos: "Tener acceso a diferentes métodos de pago mejora la capacidad del público para realizar pagos en el caso de interrupciones temporales, crisis y, en el peor de los casos, una guerra".

El banco ha recomendado a todos los hogares suecos que mantengan en casa en efectivo alrededor de 1.000 coronas suecas (unos 93 euros) por adulto. Esta cantidad está pensada para cubrir una semana entera de necesidades básicas.

Una mujer hace gestiones en un cajero automático. / EPC_EXTERNAS

¿Pueden ser estas recomendaciones un aviso premonitorio?

Esta recomendación ha hecho saltar las alarmas de Niño Becerra, entre otros, que ha expresado, a través de la red social X, que tiene dudas sobre el sistema financiero y los sistemas digitales de pago.

"Recordarán el Gran Apagón del 28 de abril del 2025 en España. Entonces se recomendó lo mismo: que las personas, las familias, tuvieran una cantidad de dinero físico para hacer frente a posibles emergencias semejantes. Si ahora en Suecia se recomienda esto, ¿se baraja la posibilidad de un gran apagón, sea por un fenómeno eléctrico o por un ciberataque?. Porque si hasta ahora las autoridades han visto bien el desuso progresivo del dinero fiduciario, ¿por qué volver a él?", publica el economista.

Volver a pagar con billetes

El banco sueco ha dejado claro que esta petición no solo se debe aplicar en casos de emergencias mundiales y que también es una alternativa por si fallan los métodos de pagos digitales en cualquier otro contexto.

Sin embargo, esto no ha evitado que expertos como Niño Becerra se pregunten si hay algo detrás de estas recomendaciones.

El Banco Central Europeo (BCE) también aprovecha para recordar algunas recomendaciones. En su informe titulado 'Mantenga la calma y lleve efectivo: lecciones sobre el papel único de la moneda física en cuatro crisis', el BCE ha analizado “cuatro episodios de crisis importantes: la pandemia de covid-19, la invasión rusa de Ucrania, el apagón ibérico de abril de 2025 y la crisis de la deuda soberana en Grecia”.

Recomendaciones del BCE

En cuanto al apagón en la península Ibérica, el informe ha concluido que "se estima que las pérdidas directas del PIB oscilan entre 400 y 1.600 millones de euros. Este evento transformó el [dinero en] efectivo, que pasó de ser una opción de pago entre muchas a ser el único medio de pago para muchos de quienes lo poseían o podían acceder a él, ya que los billetes existentes permanecieron perfectamente funcionales incluso cuando los sistemas digitales y muchos cajeros automáticos no funcionaban".

Es por eso que el banco ha informado de que las autoridades de los Países Bajos, Austria y Finlandia sugieren disponer de entre 70 y 100 euros por miembro en cada hogar, lo suficiente para cubrir necesidades básicas durante 72 horas.

El BCE concluye que "el apagón ibérico puso de relieve el efectivo como un método de pago indispensable cuando fallan las infraestructuras digitales y también como un instrumento importante para la tranquilidad pública, extendiendo su influencia incluso a zonas no directamente afectadas por el shock inicial".