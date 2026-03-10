Una mujer de 61 años consigue una pensión vitalicia tras dedicarse a su familia durante más dos décadas

El Tribunal Supremo ha permitido a una mujer recibir una pensión vitalicia compensatoria de 1.400 euros mensuales. Esta pensionista de 61 años había dedicado los últimos 24 años a cuidar de sus dos hijos, así como respaldar la carrera profesional de su exmarido.

Su intención principal era recibir una pensión de 2.000 euros, aunque los magistrados decidieron reducir la prestación hasta los 1.4000 euros al mes. Aun así, mantuvieron el carácter vitalicio de la ayuda económica, al considerar que esta mujer, de edad avanzada, presentaba dificultades para encontrar empleo y acceder a la pensión contributiva de jubilación.

Más de dos décadas destinadas al cuidado de los hijos

Según se explica en la sentencia, la pareja estuvo casada durante 33 años, y en la mayor parte de este periodo la mujer tuvo que dejar su trabajo como auxiliar administrativa. El motivo de ello sería ocuparse del hogar y cuidado de los hijos, mientras que su esposo permanecía trabajando.

Después de su separación en 2014, su exmarido continuó enviando transferencias regulares entre los 4.000 y 6.000 euros mensuales para sustentar a su familia, manteniendo la dependencia económica. Sin embargo, la pareja acudiría a los tribunales por no llegar a un acuerdo entre ambos.

El juzgado de primera instancia sugirió una pensión de 1.000 euros mensuales durante un año, aunque la mujer recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial, aumentando la prestación a 2.000 euros de forma vitalicia. En este caso, su expareja no estaba a favor, por lo que recurrió la última sentencia ante el Tribunal Supremo, con el objetivo de reducir el importe y duración de la ayuda.

La dificultad de conseguir trabajo a sus 61 años

La conclusión del Tribunal Supremo sería clara, desestimando el recurso del exmarido y eliminando la fecha de caducidad de la pensión compensatoria. Según los magistrados, no se puede exigir a una mujer de 61 años, después de tanto tiempo fuera del mercado laboral, que encuentre un trabajo estable. Básicamente, no sería una exigencia realista, ya que su reinserción dependería mucho de la suerte.

Tras haber dedicado una gran parte de su vida a la familia, contando solo con 10 años cotizados, no alcanzaría el periodo mínimo de cotización (15 años). Por ello, tampoco tendría la posibilidad de obtener la pensión de jubilación contributiva, por lo que la Justicia le otorgaría una pensión indefinida para protegerla de la precariedad económica.

Aun así, sí que se limitó la cuantía de la pensión, tras comprobar que la mujer poseía una vivienda libre de cargas, que podría aliviar su condición económica. De este modo, la necesidad de compensación económica disminuiría, rebajando la pensión hasta los 1.400 euros mensuales de forma vitalicia.