Juan Roig, dueño de Mercadona, sobre la guerra en Oriente Próximo: "Cuando las materias primas suben, nosotros subimos precios"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha asegurado este martes, durante la presentación de los resultados de la compañía en 2025, que la guerra en Oriente Próximo desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán es "un mal sueño, como la dana o la guerra en Ucrania". En opinión del dueño de Mercadona, "los empresarios han de saber navegar sobre una tabla de 'surf'", y como no se puede adivinar el futuro, "se tendrá que hacer frente a lo que pase". Así, "si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos. De forma constante", ha indicado.

En este hipotético escenario de subida de precios, algo que no ha ocurrido todavía, pero que no es descartable las próximas semanas de seguir la escalada que están experimentando los carburantes, los fertilizantes y algunas materias primas, Roig no vería con malos ojos que el Gobierno optara por soluciones como la eliminación del IVA de los alimentos básicos, como hizo ya en 2023 tras el estallido de la guerra en Ucrania. "Estaríamos encantados de que los gobiernos de España y Portugal lo decretasen. En alimentación estaría muy bien, pero es una cosa que no depende de nosotros", ha expuesto.

Por el momento, "entre enero, febrero y principios de marzo hemos bajado precios a 300 productos. Todos los distribuidores, lo que más queremos, es bajar los precios, pero, claro, dependemos de las materias primas", ha reiterado.

Suministros

Mercadona no prevé problemas de suministros, "por lo menos en el corto plazo. Sin embargo, a largo plazo "no sabemos lo que puede pasar en los costes del transporte y los envases. Por el momento no han subido los precios", apunta Roig. Eso sí, la subida de los precios del petróleo puede acabar afectando a la empresa en cuestiones de logística y de transporte o en el precio de los envases. "De momento, nadie nos ha subido precios. Y nosotros no hemos subido ninguno por este motivo", ha apostillado.

El dueño de Mercadona ha hecho estas declaraciones durante la presentación de unos resultados que ha cerrado con cifras récord de facturación y beneficios, consolidando su liderazgo en la distribución alimentaria en España. La cadena presidida por Juan Roig ha logrado un negocio de 41.900 millones de euros, frente a los 38.835 millones de euros en 2024, lo que representa un aumento del 8% respecto al año anterior.