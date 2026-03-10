José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Catalunya: "Tenemos una normativa de vivienda Frankenstein"

Legislación, planificación urbanística y atención a las personas mayores. Son tres elementos clave para solucionar el problema de la vivienda, según ha explicado José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Catalunya, en el #afterwork de EL PERIÓDICO celebrado este martes en Casa Seat. Según Marín, los datos notariales cruzados con el INE confirman que aumentan los nuevos hogares -de 40.000 actuales a 120.000 en 2030- mientras escasea la oferta, elementos que elevan los precios y dejan sin acceso a jóvenes y ancianos. "Cuando hablamos con naturalidad de compartir habitaciones para poder vivir, algo que atenta contra la dignidad de la persona y de la familia, podemos estar ante el embrión de una revolución social", ha asegurado.

Durante la sesión conducida por el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, el decano de los notarios catalanes ha calificado de 'Frankenstein' la normativa de vivienda actual, llena de parches ineficaces, cargada de trámites que alargan entre 12 y 14 años la salida de suelo al mercado, y a lo que se le añade un 25% de carga fiscal inicial y 10% para el comprador. "Cuando tienes un edificio hecho polvo -ha ejemplificado- lo mejor es derrocarlo y construir de nuevo y eso es lo que habría que hacer con la legislación que tenemos en esta materia". Ante esta situación, los partidos políticos deberían tener claro "el servicio al ciudadano, cuya dignidad peligra". La problemática requiere -ha detallado- un gran pacto de estado, con la implicación de todas las administraciones, con un diseño interdisciplinario y ayuda tecnológica.

Ante una sala con más de 200 personas, Marín ha desmentido algunos mitos, como el auge de grandes tenedores: "las personas jurídicas tienen cada vez menos viviendas en Catalunya". A su entender, hay que partir de cero. "El área metropolitana de Barcelona representa solo el 2% del territorio de Catalunya, pero aquí vive la mitad de sus habitantes y se genera dos tercios de su PIB. Esta concentración tan elevada exige una planificación que tenga en cuenta toda la problemática del transporte público. Necesitamos trenes, y donde no los hay podemos optar por autobuses o carriles especiales. Hay que pensar una receta global. Barcelona es una 'boutique' y no puede ser el centro del debate".

El decano de los notarios ha explicado también que se está observando que cada vez hay más donaciones de padres a hijos para la compra de la vivienda. “¿Cómo puede comprar una persona joven que debe ahorrar un 20% para los gastos? Con los salarios actuales no llegan. La política de vivienda no son protectoras en la situación actual. No hay oferta, y dar ayudas para comprar encarece los precios. Hay muchos aspirantes a adquirir y para muchos la solución pasa por la herencia”, ha asegurado. Marín ha indicado que en los testamentos que ahora se firman, la vivienda aparece en el 80% de los casos, frente al 60% de antes.

A su entender, el notario es un “termómetro” de la situación y un observador privilegiado de los cambios sociales. Uno de los hechos que han constatado estos profesionales, ha precisado el decano de los notarios, son modificaciones en los testamentos cada vez más habituales: la decisión de los padres de desheredar a sus hijos por “la falta de trato familiar”. “Eso sí, cuando llega la muerte, aparecen todos”, ha bromeado. Otra de las cuestiones delicadas con las que se encuentran es que la “prolongación de la vida” hace que cada vez lleguen a ellos más personas con problemas cognitivos. Su detección es importante para evitar que puedan ser engañadas. “Cada vez que tenemos a una persona delante tenemos que tomar decisiones”, ha apostillado.

La irrupción de la inteligencia artificial en todos los aspectos de la vida también ha entrado en la notaria como una importante herramienta, “para ayudar”, ha afirmado Martín, que, además, ha reiterado el compromiso de la profesión para colaborar en la lucha contra el blanqueo de capitales, el fraude a Hacienda y el terrorismo, redactando informes para las fuerzas de seguridad del Estado y dando parte por el sistema de comunicación de posibles irregularidades. “Salvando una sola vida, ya vale la pena. Estamos orgullosos de esta práctica”, ha recalcado.

Durante estos últimos años, Marín ha tenido que lidiar con algún caso de mala praxis en la profesión. En uno de estos casos ha llegado a juicio y se ha condenado a un notario, que admitió las acusaciones y, aunque evitó ingresar en la cárcel, se le inhabilitó profesionalmente de por vida. En este asunto, ha recordado, se personaron el proceso judicial para ejercer la acusación. “Solo en un caso ya es suficiente para no estar contento”, ha subrayado. Después de destacar la labor de la Fiscalía de Barcelona en este aspecto, ha concluido: “Cuando hay un garbanzo negro lo tenemos que sacar de la cesta”.

