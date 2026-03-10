Manuel Rodríguez-Poyo, notario: "Los padres donan dinero a los hijos para que se compren una vivienda"

El notario Manuel Rodríguez-Poyo explica que, «en la práctica, donaciones de viviendas de padres a hijos solo se hacen en dos supuestos; uno, cuando los padres son mayores de 65 años y es su vivienda habitual, porque no tienen plusvalía en Renta, o dos, cuando la vivienda se ha recibido por herencia, han actualizado el valor en la herencia (porque las herencias no pagan ningún impuesto) y lo pueden donar sin plusvalía en Renta. Estos son los dos supuestos en los que se hacen donaciones de viviendas.

«En los demás casos, no se puede, porque tiene plusvalía en Renta y tributa al 21% la ganancia patrimonial, como si se hubiera vendido». Este experto lleva las donaciones al terreno real, aclarando que «se están haciendo muchas donaciones, sí, pero no tantas».

La información del Instituto Nacional de Estadística indica que desde 2019, cuando se aprobó la bonificación del impuesto al 99% para parientes directos, estas operaciones se han cuadruplicado en Córdoba. Sin embargo, se mueven en torno a las 300 donaciones anuales sin incrementarse. Manuel Rodrígez-Poyo señala que, pese a la casi total supresión del tributo, «no te cuentan que esta donación sí devenga plusvalía en Renta y Plusvalía municipal, hay que pagarlo».

Noticias relacionadas

A modo de ejemplo, explica que, «si tengo una vivienda que compré (hace décadas) en 3.000 euros y ahora vale 100.000 euros, Hacienda, aunque tú la regales, interpreta que tienes una ganancia patrimonial de 97.000 euros y sobre eso tienes que tributar el 21% en Renta (unos 20.000 euros)». Así las cosas, «es más barato hacerlo por herencia que por donación, porque te ahorras la plusvalía en Renta y tiene la misma exención fiscal», aclara. Este notario puntualiza que «sí estamos haciendo muchas donaciones de dinero, porque están bonificadas en un 99% y no tienen más aristas. Los padres donan dinero a los hijos para que se compren una vivienda».