El Govern resucita el proyecto del Eix Transversal Ferroviari para un corredor mixto de pasajeros y mercancías

El Govern ha encargado este martes a la empresa pública Ifercat la actualización de los estudios del Eix Transversal Ferroviari, un proyecto de gran corredor ferroviario que atravesaría Catalunya de oeste a este y cuyos estudios iniciales datan de 2009. El encargo, aprobado por el Consell Executiu, cuenta con un presupuesto de 5,46 millones de euros y tiene como objetivo revisar la demanda, los costes y el diseño técnico de la infraestructura para adaptarla al nuevo contexto ferroviario. Esta resurrección del proyecto coincide con el anuncio del Ministerio de Transportes en noviembre de aumentar la velocidad de la línea de alta velocidad Barcelona-Madrid, que incluía un ramal entre Lleida y la capital catalana con un trazado que debería concretar un estudio que encargaron por su cuenta.

La actualización de los estudios forma parte de la estrategia del Ejecutivo para definir una política ferroviaria propia y planificar nuevas infraestructuras a medio y largo plazo, según ha explicado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha destacado la "ambición" del Govern y el hecho de que "se saque el polvo a carpetas encalladas", ha asegurado . El objetivo es disponer de un documento técnico actualizado que permita negociar el proyecto con el Ministerio de Transportes y avanzar hacia su eventual licitación, evitando también duplicidades de proyectos e intentar que sean "complementarios", ha expuesto la consellera. El estudio deberá estar redactado en aproximadamente un año y medio, lo que situaría su finalización en torno a 2027. A partir de ahí, el Govern prevé desarrollar los proyectos constructivos entre 2028 y 2029 y tenerlos terminados en 2030, paso previo a una eventual ejecución de la obra, siempre que el presupuesto lo permita.

Más de 250 kilómetros de trazado

El Eix Transversal Ferroviari es un proyecto de línea de unos 254 kilómetros, que conectaría Lleida con Girona atravesando el interior de Catalunya, con paradas previstas —según el diseño inicial— en ciudades como Cervera, Igualada o Martorell. El Govern plantea que la nueva infraestructura sea mixta para pasajeros y mercancías, algo que el departamento que dirige Óscar Puente no contemplaba, con trenes de viajeros que podrían circular a 250 km/h y convoyes de mercancías a 150 km/h. Actualmente, la línea de alta velocidad entre Lleida y Barcelona permite velocidades de 200 km/h, algo que se considera suficiente para ser competitivo. La Generalitat quiere validar su propuesta con estudios técnicos de demanda y viabilidad y así convencer a Transportes.

Un grupo de viajeros en la estación de alta velocidad de Girona. / EPC

El Govern justifica la reactivación del proyecto por los cambios que está experimentando la red ferroviaria. Por un lado, la implantación del ancho internacional en el corredor mediterráneo permitirá aumentar el número de trenes de mercancías que circulan por esta infraestructura. Además, el Ministerio está adaptando el corredor del Ebro para trenes de más de 470 metros, lo que también incrementará el tráfico. Según los datos manejados por la Generalitat, el 60% de los trenes de mercancías que circulan actualmente se dirigen hacia el corredor del Ebro y solo el 40% hacia Europa, una proporción que podría cambiar a medida que crezcan los flujos logísticos. El Ejecutivo considera que este aumento de la demanda podría saturar algunos corredores ferroviarios en el futuro, tal como denuncian hace meses organizaciones empresariales y plataformas de personas usuarias, por lo que defiende la necesidad de crear rutas alternativas.

El nuevo eje permitiría además descongestionar tramos muy cargados del sistema ferroviario, especialmente en el Penedès y el Vallès, y ofrecer una alternativa para el transporte de mercancías entre Martorell y el nodo logístico de La Llagosta. Otro de los objetivos del proyecto es reforzar la vertebración territorial y potenciar el desarrollo de la Catalunya interior. Desde el Departament señalan que comarcas como el Anoia, Catalunya Central en general o las de Ponent, que tienen potencial de crecimiento si disponen de mejores conexiones ferroviarias.

Recorridos alternativos

En este sentido, el Govern considera prioritario el corredor Lleida–Cervera–Igualada–Martorell, que podría conectar con el Port de Barcelona y mejorar la competitividad logística del interior del territorio. También se podría diversificar las alternativas de transporte de mercancías, algo que estos días con El proyecto también busca romper el actual esquema radial de infraestructuras, concentrado en Barcelona, y avanzar hacia una red ferroviaria más mallada. En paralelo, el estudio analizará también la posible variante de mercancías del Vallès y las conexiones con otros corredores ferroviarios.

El anterior planteamiento del Eix Transversal Ferroviari, que se comenzó a estudiar en 2005, ha recordado Paneque, estimaba una inversión de alrededor de 12.000 millones de euros. La actualización deberá revisar esta cifra y adaptarla a los precios actuales. El Govern defiende que Catalunya necesita proyectos ambiciosos de futuro en materia ferroviaria y considera que el Eix Transversal puede convertirse en la gran infraestructura del sistema ferroviario catalán una vez finalicen obras como la línea 9 del metro de Barcelona. El estudio también deberá definir el encaje de la línea dentro de la red ferroviaria existente. Aunque Ifercat se encargará de los trabajos técnicos y podría asumir un papel más relevante en el desarrollo de infraestructuras, el Govern no ha determinado todavía quién gestionaría la futura línea si finalmente se construye pero no vería con malos ojos que sea la propia Adif.